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التعليم والمعرفة

«الجناح الثقافي».. تجربة شاملة تجمع التراث بالمعرفة والتكنولوجيا

جناح الثقافة
3 مايو 2025 23:20

أبوظبي (الاتحاد)
يشكل الجناح الثقافي محطة بارزة في فضاءات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إذ يقدم رؤية متكاملة تعكس مشاريع وإنجازات قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية للإمارة من خلال عرض ثري للإرث المعنوي، ودعم إنتاج المعرفة، والانفتاح على الحوار الثقافي العالمي.
يتضمن الجناح مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تسلط الضوء على جهود الدائرة في صون التراث غير المادي، من بينها ركن بيت الحرفيين، حيث تُمارس حرفة السدو «النسيج اليدوي» مباشرة أمام الزوار، بوصفها أحد العناصر الثقافية المدرجة على قائمة التراث غير المادي في «اليونسكو» منذ عام 2011.
كما ينظم تدريب متخصص للمعلمين للتعريف بالعناصر الـ34 القابلة للتسجيل في قائمة «اليونسكو»، إلى جانب عرض شامل للعناصر الإماراتية المسجلة مثل التغرودة، الصقارة، القهوة العربية، المجلس، والعيالة.
ويبرز الجناح اهتمام الدائرة بتطوير المتاحف والمواقع التاريخية، من بينها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، بالإضافة إلى إشرافها على مواقع تراثية مهمة، مثل قصر الحصن، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين.
ويعرض الجناح، للمرة الأولى أمام الجمهور، خمس مخطوطات نادرة بطريقة العرض التفاعلي «بلاتفورم»، وتشمل «شرح الشافية في علم الصرف»، و«تلخيص المفتاح في المعاني والبيان»، و«ديوان ابن حمزة»، و«مصحف» يعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، ما يتيح للزوار فرصة فريدة للاطلاع على كنوز معرفية أصيلة من التراث العربي والإسلامي.
كما يلقي الجناح الضوء على شبكة مكتبات أبوظبي العامة، بوصفها مراكز مجتمعية شاملة توفر موارد أدبية وتعليمية متعددة، إلى جانب عرض مجموعة من إصدارات الدائرة الحديثة، منها كتاب «العصر الذهبي للحضارة العربية»، وكتاب «ليوا»، الذي يستعرض تاريخ ومعالم المنطقة.
أما مكتبة أبوظبي للأطفال، إحدى مبادرات المجمع الثقافي، فتقدم برامج تفاعلية ثرية موجهة للفئة العمرية من الطفولة المبكرة حتى 14 عاماً. وتعد المكتبة من بين الأكبر على مستوى المنطقة، كونها تضم أكثر من 60 ألف كتاب بلغات عدة، وتجمع بين خدمات الإعارة ومجموعة واسعة من البرامج القرائية والتكنولوجية، منها ورش الذكاء الاصطناعي، وكتابة القصص، والكوميكس، وبرامج نوادي القراءة.
في أجواء من الحماسة، يشهد الجناح يومياً عروضاً مسرحية لقصص مختارة، بالإضافة إلى ورش تطبيقية إبداعية، وفعاليات لتكريم الفائزين بمسابقات القراءة والكتابة، ما يجعل الجناح الثقافي تجربة متكاملة تمزج بين الأصالة والتجديد، وتُجسّد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة نمط حياة ومجال إبداع دائم. 

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الجناح الثقافي
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