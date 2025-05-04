وزارة العدل تنظم ندوة حول التحكيم في قضايا الملكية الفكرية

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة العدل ندوة قانونية، تحت عنوان «التحكيم في قضايا الملكية الفكرية»، وذلك ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34، بحضور عدد من القانونيين والمهتمين، ومتابعة 250 شخصاً عن بعد.

وتوزعت أعمال الندوة على عدة محاور رئيسية، تناول من خلالها الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير معهد التدريب القضائي، أهمية تسليط الضوء على الملكية الفكرية من الناحيتين القانونية والاقتصادية، باعتبارها وسيلة للتشجيع على الإبداع والابتكار، مستعرضاً قوانين الملكية الفكرية في الإمارات، وطبيعة منازعاتها، والتحكيم في منازعات الملكية الفكرية في الوايبو.

وتطرقت النقاشات بين الحضور إلى جوانب مختلفة، ومحاور عديدة للتحكيم.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة العدل ومسؤوليتها المجتمعية في نشر الثقافة القانونية؛ بهدف ترسيخ العدالة كقيمة محورية في مسيرة التنمية الوطنية.