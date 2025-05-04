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التعليم والمعرفة

23 ألف ساعة تطوع في «أبوظبي للكتاب» تعكس وعي الفرد الإماراتي

متطوعون في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
4 مايو 2025 20:00

أبوظبي (الاتحاد)
أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب «أن التطوع يشكل أحد أعمدة النجاح في تنظيم المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»، وأنه يعكس القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، خصوصاً في ظل إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع».
وتابع «أن المعرض نجح هذا العام في تحقيق 23 ألف ساعة عمل تطوعية خلال أيامه العشرة، بمشاركة أكثر من 350 متطوعاً من 22 جنسية، 50% من الإماراتيين ومن مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال، في إطار مبادرة «المتطوع الصغير»، التي تم استحداثها هذا العام كخطوة تهدف إلى غرس ثقافة التطوع في نفوس الجيل الجديد منذ الصغر».

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وأوضح الطنيجي «أن هذه الجهود جاءت نتاجاً لعمل منظم وممنهج يقوده مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة للمعرض، نحو تحقيق أهداف هذا العام، التي تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة بين الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أنه تم قياس الأثر الاقتصادي لساعات التطوع خلال فترة المعرض، والتي بلغت نحو 1.2 مليون درهم إماراتي.
وتابع قائلاً: «رغم أهمية هذا العائد الاقتصادي، إلا أن الأثر الأهم هو الأثر الاجتماعي، حيث تعكس هذه الأرقام مستوى الوعي المجتمعي، ومدى استعداد الأفراد للمبادرة في خدمة مجتمعهم، وترسيخ ثقافة التطوع كقيمة راسخة تعكس روح الإمارات».
واختتم بالقول: «نثمّن جهود جميع المتطوعين الذين نعتزّ بهم، وبحرصهم على تقديم الصورة التي تليق بدولة الإمارات، كمنصة حاضنة لأبرز الفعاليات الثقافية، ونموذج يُحتذى به في العمل المجتمعي والثقافي المتكامل». 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
التطوع
المتطوعون
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