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التعليم والمعرفة

أيمن زيدان في «رحلة الوصول إلى عقل هادئ»

أيمن زيدان وناصر الظاهري خلال الجلسة (من المصدر)
5 مايو 2025 01:33

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تابعت مؤسسة «بحر الثقافة»، أول أمس، برنامجها في معرض أبوظبي للكتاب بجلسة بعنوان «رحلة الوصول إلى عقل هادئ»، استضافت فيها الفنان السوري أيمن زيدان، وأدار الحوار معه الأديب ناصر الظاهري، الذي بدأ الندوة بقوله: «طاب مساؤكم في هذا المكان الدافئ بالحب، المؤنّق والمتألق دائماً (بحر الثقافة)، والشكر الطيب لجميع العاملين في هذا المحفل الثقافي، وسعيد جداً بأن نكون بصحبة قامة فنية وأدبية وإنسانية، العزيز والغالي أيمن زيدان. حينما تقرأون (حواجز عابرة)، لا بد أن تقولوا بعد تلك الكلمة المرئية: هكذا سيعبر بكم أيمن زيدان في سهول مدارج مدنه الجميلة، ومدينته الوحيدة التي تسكن شطره الشمالي، دمشق». 
وتحدث الفنان أيمن زيدان قائلاً: «مساء الخير، مساء الإبداع والألق، لي الشرف أن أكون في هذه المدينة الرائعة، ويشرفني أن ألتقي مع هؤلاء الرائعين المسكونين بشغف الإبداع والثقافة، نحن مررنا - كما يعرف الجميع - بعشر سنوات كانت قاسية على الوطن. وفي الزمن الصعب والزمن الموجع، تطرح دائماً أسئلة جديدة يبحث عبر هذه الأسئلة كل من هو مسكون بالشأن العام عن إجابات، أو أن يعكس صدى البحث عن إجابات»، مؤكداً أن الحرب أوجعته وحاول أن يجيب ببعض الأفلام السينمائية التي قدمها كمخرج أو كممثل، إضافة إلى عدد من المسرحيات حاول أن يقارب فيها كل ما مرت به سوريا من أوجاع.
وأوضح قائلاً: «ثم وجدت إجابتي عن كل ما أحس به من أوجاع أن أرميه على هذه الصفحات، وبعد مجموعتي الأولى (ليلة رمادية) كتبت مجموعة (وجوه) و(أوجاع)، و(تفاصيل)، وبعد ذلك توكأت على عصا الذكريات وكتبت (سأصير ممثلاً)، ثم كتبت (حواجز عابرة)، وكنت أريد أن تكون هذه الحواجز مقاربة وجدانية لمجموعة من الوجوه التي أدمتها الحرب، لمجموعة من أولئك الذين ما زالوا يتكئون على عصا ذكرياتهم ليسيروا وهم ينشدون مستقبلاً أكثر إشراقاً». يذكر أن قصص أيمن زيدان في كتابه «حواجز عابرة» الأخير الذي وقعة في دار نبطي للنشر، قصيرة ومكثفة ومحملة بالدلالات والرمزية.

أيمن زيدان
مؤسسة بحر الثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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