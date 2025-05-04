الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يتناول قيم الحوار والتعايش في التراث الإسلامي

جانب من الندوة (وام)
5 مايو 2025 01:34

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«شارل ديغول مُستعاداً» سيرة زعيم فرنسي أيقوني تُترجم إلى العربية
إطلاق منصة «ألف كتاب وكتاب» البريطانية عبر المربع الرقمي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين، في إطار فعالياته الثقافية والمعرفية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34، ندوة بعنوان «الحوار والتعايش في التراث الإسلامي.. أسس وقيم راسخة»، قدمها المستشار الدكتور أحمد عبد الظاهر، المستشار القانوني بدائرة القضاء - أبوظبي، والدكتور محمود نجاح، إمام وخطيب مسجد الإمام الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، والدكتور ذكر الرحمن مؤسس ومدير المركز الثقافي الهندي العربي، والدكتور محند مشنان عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وفي مستهل الندوة، أكد الدكتور محمود نجاح أن الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده، هو دين يخاطب العقول ويقر بالاختلاف، وهذان من المبادئ الأساسية في الإسلام، مشيراً إلى أن «العقل» وما يرتبط به من مفاهيم مثل الفهم والتدبر، وردت في القرآن الكريم أكثر من 120 مرة، منبهاً إلى أن هذا يدل على أن الإسلام دين حوار وإقناع.
 من جانبه، قال الدكتور ذكر الرحمن إن التنوع الكبير في الهند من حيث الأديان واللغات والآراء، يعكس إرادة إلهية للتعارف والحوار. وأكد أن الهند تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال التعايش السلمي على أساس الأمن والرفاهية والعدل، مشيداً بمشاركة مجلس حكماء المسلمين بمعرض نيودلهي الدولي للكتاب، وما شهدته إصدارات المجلس من إقبال كبير من كافة مكونات المجتمع الهندي، التي تتعطش لمثل هذه الإصدارات التي تعرف بمنهج الإسلام في ترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.
 وأشاد المستشار الدكتور أحمد عبد الظاهر، بإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقال إن الدولة جرمت التكفير، واعتبرت وصف الآخر بالكفر جناية يُعاقب عليها القانون.
 وأعرب الدكتور محند مشنان عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام، لافتاً إلى أهمية العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام وقبول الآخر، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تصاعدات خطابات الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا.

مجلس حكماء المسلمين
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
التراث الإسلامي
دائرة القضاء
بيت العائلة الإبراهيمية
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
3 مايو 2025
حميد الطاير يلقي كلمة الإمارات في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت وموقف راسخ
5 مايو 2025
وفد الإمارات يفند مزاعم الجيش السوداني المضللة أمام محكمة العدل الدولية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. التزام راسخ بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته
5 مايو 2025
عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم بدعم من مفوضية اللاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نصف مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
5 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الأزمة الإنسانية في غزة «تفوق الخيال»
5 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©