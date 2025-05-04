د. نزار قبيلات يكتب: الفلسفة والشعر

الشعر والفلسفة من أهم دواعي الجمال، وذلك بما يحمله كل منهما من قيم تُفعّل وجوديّة الإنسان وتحاول ابتكار مفاهيم وصور متخيلة تساعد على إماطة اللّثام عن السؤالية وقلق الوجود، فالفلسفة تحاول الحصول على إجابات شافية عن تلك السؤالية من خلال الفكر، أما الشعر فمن خلال تجلياته التي تتحقق بالذوق والخيال يحصل على فضاءات وعوالم موازية جديدة، إذ العلاقة بينهما تكاملية ومتعالقة، لأنهما أي الشعر والفلسفة يعتمدان على مُكنة العقل والروح لتحصيل المعرفة والجمال، وكذا التمكن من القبض على لحظات زمنية وعلى الإجابة عن قلق الميتافيزيقيا، كل ذلك يتم بواسطة اللّغة التي هي مدار التفكر ومختبر التخييل الفني، وبالتالي جعل المتلقي منفعلاً حين تمس رسالة الشاعر أو الفلسفي عواطف المتلقين، غير أن الفارق هنا يكمن في توسّل الشعر للبلاغة التزويقية، في حين تحاول الفلسفة صناعة المفاهيم وإيجادها والبرهنة عليها منطقياً.

ولا بد من التنبه هنا إلى أن الفلاسفة يرون الجمال قبل اللّغة، ذلك لأن التفكير لا يقف عن حدود فلسفة اللغة وحسب، على أن هناك أمثلة على تناول الفلاسفة لموضوعات اشتغالهم من خلال استثمار جمال اللغة في الطرح الفلسفي، من ذلك ما أنجزه ابن طفيل في «حي بن يقظان» وأيضاً ما كتبه الجاحظ، وهو ما يثبت تكامل العقل الفلسفي والعاطفة الأدبية وإبراز كل منهما لقيم الحكمة والأخلاق والتأدّب، فكما أن تعليم العربية وفق مبادئ الدين الإسلامي يعني تعلّم المروءة لمن يتحدث بها، يرى الفلاسفة أن الخطيب أو المرسل عليه أن يتمتع بالتأدب والتخلّق والوجه الحسن، فهذا حرص مشترك على دور اللغة وأهميتها في تحقيق التواصل والجمال والإقناع، فكل منهما يضيف للآخر ويُكمِله.

وبهذا يعني تعلّم الشعر التفقّه بالفلسفة، بغية الحصول على الجمال الذي يُدرك بالعقل والنظر، وأيضاً بالشعر الذي استطاع حتى تجميل القبيح وإبراز قيم إنسانية مشتركة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو اختلاف الألسن، فالشعر يغذي الوعي ويشعل مُمكِّنات الإدراك، ويوسّع الخيال والتفكير، وبالتالي الوصول إلى موئل الجمال الذي تذوب فيه المختلفات وتتشارك فيه قيم الوجود الإنساني، وهنا يدافع أبناء العربية عن تعريف الشعر كونه ليس مجرد كلامٍ موزون ومقفى، بل هو كما يذكر الجاحظ «صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير»، وهو بذلك موهبة وفلسفة وكذلك قدرة على إعمال الخيال في سبيل إعادة تمثل وتجسيم قضايا الفلسفة الإنسانية، غير أن الشعر قادر على شعرنة التفاصيل المكانية والزمنية، في حين الفلسفة قادرة على إعادة جمع كل التفاصيل الدقيقة تلك وصهرها في مفهوم، على أن هذه وجهة نظر ناقد أدبي وليس فلسفياً بالدرجة الأولى.

*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية