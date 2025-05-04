أبوظبي المدينة العالمية المضيفة لحفل جائزة بريتزكر 2025

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلنت «دائرة الثقافة والسياحة» عن اختيار أبوظبي، المدينة العالمية المضيفة، لحفل «جائزة بريتزكر» للهندسة المعمارية 2025، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، والعالم العربي عامة، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتوم بريتزكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس مؤسسة «حياة» التي ترعى جائزة بريتزكر العالمية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أول أمس في المجمَّع الثقافي، ويمثل هذا الحدث العالمي فصلاً جديداً في المسيرة الثقافية للإمارة، ويعزز دورها كملتقى لأبرز المبدعين الرائدين في العالم، كما يجسد هذا الحدث مساهمة أبوظبي الاستثنائية والمتنامية في حوار فن العمارة العالمي، وذلك بامتلاكها إرثاً حافلاً بالرؤية الطموحة والاستثمار في قطاع الثقافة الذي يربط بين التراث والابتكار والاستدامة. ونظراً لأنها تعد أرفع وأرقى الجوائز العالمية في مجال الهندسة المعمارية، تكرم جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية المهندسين المعماريين الأحياء الذين يجسد عملهم المزج ما بين الموهبة والرؤية والالتزام، حيث تظهر مساهماتهم تأثيراً متميزاً على البشرية والبيئة العمرانية من خلال فن العمارة. وسيقام الحفل في متحف اللوفر أبوظبي.

رؤية مستدامة

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تجسد استضافة أبوظبي لحفل جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية لعام 2025 طموح الإمارة الثقافي ورؤيتها العالمية، والتزامها بفن العمارة كقوة ثقافية واجتماعية، ورؤيتها المستدامة القائمة على الإبداع والحوار والاستدامة. ونؤمن في الدائرة بأن العمارة تعكس هوية المجتمع وتطلعاته، واستضافة هذه الجائزة المرموقة تتيح منصة لتبادل الأفكار والرؤى المساهمة في تشكيل مدن المستقبل، كما تمثل ملتقى للتراث والابتكار، حيث يتفاعل الماضي والحاضر والمستقبل، ويبرز هذا الحدث جهود الدائرة لتعزيز التبادل الثقافي العالمي، ودعم دور التصميم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً ومرونةً وتركيزاً على الإنسان».

حضور متنامٍ

من جانبه، أوضح توم بريتزكر، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مؤسسة «حياة» التي ترعى جائزة بريتزكر العالمية، قائلاً: «في كل عام، تُرسخ جائزة بريتزكر تقليداً ثابتاً باستضافة حفلها في مواقع معمارية وتاريخية بارزة، تمتد عبر آلاف السنين ومناطق جغرافية مختلفة. وفي السنوات الأخيرة، وفر الحضور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد الفني والثقافي العالمي، وانفتاحها فيما يتعلق بدعم أعمال المهندسين المعماريين العالميين، بيئةً جديدةً تعكس التنوع في مهمتنا واختيار الفائزين وأعضاء لجان التحكيم».

وأضاف: «وبتواجد ثلاثة مبانٍ أيقونية على أرضها تعيد رسم معالمها وصمم كلاً منها مهندسون معماريون بارزون حاصلون على جائزة بريتزكر وهم، جان نوفيل، ونورمان فوستر، وفرانك جيري، تمثل أبوظبي امتداداً طبيعياً لبرنامجنا».

مركز عالمي للعمارة

تجدر الإشارة إلى أهمية العمارة في أبوظبي، انطلاقاً من تجديد وترميم المجمع الثقافي، وصولاً إلى المعالم العصرية البارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفل (الحائز جائزة بريتزكر عام 2008)، ومتحف زايد الوطني الذي سيتم افتتاحه قريباً من تصميم المهندس المعماري البريطاني الشهير اللورد نورمان فوستر (الحائز جائزة بريتزكر عام 1999)، ومتحف جوجنهايم أبوظبي من تصميم المهندس المعماري فرانك جيري (الحائز جائزة بريتزكر عام 1989)، وأظهرت أبوظبي مكانتها كمركز عالمي للعمارة المُتحولة الهادفة والمستدامة.

وبالتزامن مع فعاليات الحفل استضاف المجمّع الثقافي، أول أمس، جلسة نقاشية قدمها الحائزون جائزة بريتزكر في أعوام مختلفة، وهم: المهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو، والمهندس المعماري البريطاني السير ديفيد تشيبرفيلد، والمهندس المعماري من بوركينا فاسو، دييبيدو فرنسيس كيري، ويديرها المهندس المعماري الصيني ليو جياكون الحائز الجائزة لعام 2025.