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التعليم والمعرفة

أوركسترا فردوس تختتم موسمها بحفل «أوبرا في ساحة الوصل»

نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل «أوبرا في ساحة الوصل»
5 مايو 2025 01:34

دبي (وام)
اختتمت أوركسترا فردوس، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، وأول أوركسترا نسائية بالكامل في الإمارات، الموسم الأول لسلسلة حفلات «ليالي فردوس» بعرض فني باهر يحتفي بموسيقى الأوبرا العالمية، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من مديري مدينة إكسبو دبي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.
وشهد الحفل الختامي مشاركة ثلاث من مغنيات موسيقى الأوبرا المعروفات على نطاق عالمي، تتقدمهن الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، مع الفنانة الصربية آنا كوفاتشيفتش، ومغنية الأوبرا الروسية ألينا فاسينا، حيث غنت كل منهن منفردة ومجتمعات مقطوعات أوبرالية عالمية، وذلك في ساحة الوصل التي تضم المؤثرات الصوتية والضوئية الأحدث في العالم.

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وكانت أوركسترا فردوس، المؤلفة من أكثر من 50 عازفة موهوبة من 24 جنسية مختلفة، قد أطلقت برنامج «ليالي فردوس» في شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك من خلال حفل قدم عدداً من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وآخر في شهر يناير الماضي بمناسبة العام القمري الجديد، أما الحفل الثالث فكان خلال شهر رمضان المبارك على مدى يومين، استمتع خلاله الزوار بمقطوعات عربية خالدة ومشاركة مميزة من الأخوات أيوب، حيث استقطبت هذه الحفلات إقبالاً ملحوظاً من جمهور متعدد الجنسيات ومن مختلف الأعمار، وهو ما يتوافق مع أهداف المبادرة في نشر ثقافة الموسيقى الأوركسترالية بين كافة أطياف المجتمع، وتحفيز الأجيال الصاعدة على الاهتمام والمشاركة في هذا النوع من الموسيقى الراقية. وتأسست أوركسترا فردوس في إكسبو 2020 دبي، وشهدت تعاوناً مع عدد من أكبر النجوم العالميين، مثل المغني الأوبرالي أندريا بوتشلي، وووتر كيلرمان الحائز عدة جوائز غرامي الموسيقية، والمغنية المشهورة بيونسي.

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