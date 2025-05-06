هل يقع الذكاء الاصطناعي في نفس أخطاء البشر؟ دراسة تكشف مفاجأة مثيرة للاهتمام

في الوقت الذي يتسارع فيه تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ويُعوّل عليها لاتخاذ قرارات بشأن الأعمال والحياة اليومية، وعلى الرغم من أن البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي "يفكرون" بطرق مختلفة جذريًا، كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة مثيرة للاهتمام حول هذه الأنظمة وأنها ليست بعيدة عن الوقوع في نفس الأخطاء التي يقع فيها البشر.

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وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي صُمم ليعالج المشكلات بعقلانية ومنطق، إلا أن الدراسة الجديدة كشفت أن تشات جي بي تي، يمكنه أحيانًا الوقوع في نفس أخطاء البشر واتخاذ قرارات غير عقلانية. وفي ما يقرب من نصف السيناريوهات التي تم اختبارها، أظهر تشات جي بي تي، العديد من الانحيازات المعروفة في علم النفس البشري. وفق موقع livescience.

الدراسة نُشرت في 8 أبريل في مجلة Manufacturing & Service Operations Management، وتُعد الأولى من نوعها التي تقيم سلوك تشات جي بي تي، عبر 18 اختبارًا للكشف عن مدى تأثر الذكاء الاصطناعي بالتحيزات البشرية، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام.

كيف تم اختبار تشات جي بي تي؟

باحثون من خمس جامعات في كندا وأستراليا قاموا باختبار نموذجَي GPT-3.5 و GPT-4، المحركين الأساسيين لـ تشات جي بي تي، عبر 18 انحيازًا معرفيًا مشهورًا في علم النفس.

تم تقديم أسئلة افتراضية مستمدة من تجارب نفسية تقليدية، إلى جانب سيناريوهات تجارية حقيقية مثل إدارة المخزون والتفاوض مع الموردين، لمعرفة مدى تكرار هذه الأنماط الإدراكية لدى النماذج.

متى يتفوق تشات جي بي تي… ومتى يتعثر؟

أظهر GPT-4 أداءً أفضل من GPT-3.5 في المسائل ذات الحلول الرياضية الواضحة، مع عدد أقل من الأخطاء في مسائل الاحتمالات والمنطق.

ولكن في الحالات التي تتطلب أحكاماً ذاتية أو قرارات قائمة على التفضيل، مثل تقييم مخاطر مقابل مكاسب، كرر النموذج الأخطاء البشرية.

GPT-4 أظهر ميلًا أكبر لليقين أكثر حتى من البشر أنفسهم، كما ذكر الباحثون- في إشارة إلى تفضيله الخيارات الأكثر أمانًا عند مواجهة مهام غامضة.

لماذا يكرر الذكاء الاصطناعي نفس أخطاء البشر؟

هذه الانحيازات تأتي من بيانات التدريب التي تحتوي على أنماط التفكير البشري، والتي تتعزز أكثر أثناء مرحلة تحسين النموذج باستخدام تقييمات بشرية تفضل الإجابات المقنعة على الإجابات المجردة.

وقال الباحث يانغ تشين: "عندما تستخدم تشات جي بي تي في مسائل دقيقة ومنطقية، فهو ممتاز. لكن في قرارات ذات طابع شخصي أو استراتيجي، عليك الحذر".

وأكدت الباحثة مينا أنديابان: "يجب التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه موظف يتخذ قرارات مهمة - يحتاج إشرافاً واضحاً وإرشادات أخلاقية".



تشات جي بي تي، قوي في الحسابات والمنطق، لكنه يتأثر بالبشر في القرارات الغامضة. فالإشراف البشري ضروري عند استخدامه في قرارات استراتيجية أو ذاتية.هذه النتائج تنبه الشركات إلى ضرورة الدمج بحكمة بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري.

المعادلة المثالية تكمن في دمج قدرات البشر والذكاء الاصطناعي، لتحقيق قرارات أكثر دقة وأقل تحيزًا لخلق مستقبل تتعاون فيه العقول الطبيعية والاصطناعية جنبًا إلى جنب.

لمياء الصديق(أبوظبي)