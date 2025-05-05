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التعليم والمعرفة

«تريندز» يختتم مشاركته في معرض أميركا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي

«تريندز» يختتم مشاركته في معرض أميركا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي
5 مايو 2025 17:42

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته المتميزة في معرض أميركا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي 2025، الذي استضافته مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، متوجاً بجائزة أفضل جناح مشارك في المعرض؛ تقديراً لما تضمنه جناح المركز من نتاج بحثي متنوع ووازن، وما شهده من فعاليات وأنشطة علمية متنوعة.
وشهد جناح «تريندز»، خلال أيام المعرض إقبالاً لافتاً من الأكاديميين والباحثين وصنّاع الفكر والثقافة، حيث اطلع العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة على أحدث الإصدارات البحثية للمركز، لا سيما في مجالات الإسلام السياسي، والعلاقات بين الأديان، ومكافحة الإسلاموفوبيا.
وعلى هامش المشاركة في المعرض، أجرى وفد «تريندز» سلسلة من اللقاءات المثمرة مع قسم لغات الشرق الأوسط وثقافاته بجامعة إنديانا، جرى خلالها بحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات البحث والتدريب والتطوير، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات البحثية والمعرفية.
كما قام وفد «تريندز» بجولة علمية في كليات الجامعة، أجرى خلالها حوارات مع الأساتذة والباحثين حول آفاق التعاون الأكاديمي المستقبلي، وقدم عدداً من إصدارات المركز البحثية، كإهداءات علمية؛ بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي، وتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين.
وعلى هامش مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المعرض شارك باحثو المركز في ندوة تحت عنوان «حوار إسلامي داخلي: قراءة لنداء أهل القبلة»، والتي عُقدت في مركز فورد للمجتمع وفنون الأداء - ديربورن، ميشيغان.
وقال الباحث سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب، بأن مشاركة «تريندز» في هذا المعرض ولأول مرة، تمثل منصة مهمة لتوسيع دائرة الحضور المعرفي لـ«تريندز» عالمياً، وبناء جسور تعاون فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، مشيراً إلى سعي «تريندز» من خلال حضوره إلى تقديم رؤى فكرية رصينة تُساهم في تعزيز الحوار الحضاري والتفاهم الثقافي.
يُذكر أن معرض أميركا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي (AIABF) يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والفكرية في أميركا الشمالية، إذ يستقطب مؤسسات بحثية وفكرية وأكاديمية من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والتواصل الثقافي بين الشعوب. 

ميشيغان
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مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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