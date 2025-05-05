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التعليم والمعرفة

ندوة ثقافية في «أبوظبي الدولي للكتاب» حول «المتنبي»

جانب من الندوة
5 مايو 2025 18:43

أبوظبي (وام)
احتضنت منصة المجتمع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوة بعنوان «عيون العجائب فيما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب»، بمناسبة إطلاق الكتاب الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، لمؤلفه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بحضور الشاعر اللبناني وأستاذ الفيزياء الدكتور مهدي منصور، فيما أدارت الحوار الإعلامية وصانعة المحتوى لانا مدوّر.
واستعرض ابن تميم خلال الندوة علاقاته الشعرية بأبي الطيب المتنبي، مشيراً إلى أن فكرة الكتاب تقوم على اكتشاف «الاختراعات» الكامنة في شعر المتنبي عبر 40 بيتاً تم اختيارها بعناية.
 من جهته، نوه الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز، إلى أن اهتمام الدكتور بن تميم بالشعر الكلاسيكي، وتحديداً شعر المتنبي، جاء بعد تجربة طويلة مع الشعر الحديث، معتبراً أن هذا العمل يختلف عن معظم ما كُتب عن المتنبي، كونه لا يشرح، بل يكتشف، ويقدّم مقاربة شعرية ومعرفية لا تستند إلى التفسير التقليدي، بل إلى البحث عن الأفق الجمالي والمعرفي في شعر المتنبي، ضمن رؤية حداثية متجددة.
أما الدكتور مهدي منصور، فاعتبر أن المتنبي يشكّل فصلاً حاسماً في تاريخ الشعر العربي، مؤكداً أن ما قبل المتنبي ليس كما بعده.
وأضاف أن كتاب «عيون العجائب» لا يكتفي باستعراض شعر المتنبي، بل يكشف عن اختراعاته البلاغية والفكرية، مقدّماً المتنبي كحالة معاصرة قادرة على مخاطبة القارئ الحديث.

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