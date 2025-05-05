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التعليم والمعرفة

«مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» يناقش حقوق الملكية الفكرية

جانب من الجلسة
5 مايو 2025 21:18

أبوظبي (وام)
نظم مجلس شباب مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة ثقافية حوارية ناقشت كتاب «حماية حقوق الملكية الفكرية بنظام السجل الرقمي البلوكتشين»، للكاتبة حصة محمد عبدالله الكعبي، إحدى أعضاء المجلس. أدارت الحوار هند الظاهري، عضو مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين.
استضاف الجلسة الحوارية جناح مؤسسة بحر الثقافة في إطار دعم المؤسسة للحراك الثقافي والمعرفي، برئاسة الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان. 
يُعد كتاب حصة الكعبي أول إصدار من نوعه محليًا يتناول موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية بنظام السجل الرقمي البلوكتشين من منظور قانوني متخصص.
وسلطت المؤلفة الضوء، خلال الجلسة، على أهمية دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تقنية البلوكتشين، في حماية حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع. 

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مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان
جلسة حوارية
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