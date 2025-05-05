دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي بالصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024

دبي (وام)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مواصلة دبي تعزيز تنافسيتها وريادتها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، تعكس عمق وتفرد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تصدرت الإمارة مؤشر عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن «فايننشال تايمز»، المصدر الأبرز عالمياً لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، ولتصنيف بيانات «مجموعة الصناعات الإبداعية» التابع للتقرير ذاته. وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية للسنة الثالثة على التوالي وذلك من بين 233 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير، متفوقةً على مدن عالمية مهمة مثل لندن، وسنغافورة. وجاءت هذه النتائج إثر رصد أداء الإمارة في القطاعات الفرعية، التي تندرج ضمن منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية.

ونجحت الإمارة في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23.517 فرصة عمل جديدة في القطاع. وجاءت تلك النتائج ثمرة السياسات الحكومية المرنة الداعمة للاستثمار وأثرها في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم جاذبية دبي وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن استراتيجيات دبي المتفردة وسياساتها المتطورة ساهمت في تعزيز تنوعها الثقافي والاقتصادي، وجعلت منها حلقة وصل في الاقتصاد العالمي وأرضاً لتحقيق النجاح، وواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقالت: «نجحت دبي بفضل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الاستراتيجية الطموحة، في تأسيس منظومة ثقافية مبتكرة، تمكنت من استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب حول العالم، وجعلت منها حاضنة إبداعية ومركزاً للطاقات الخلاقة، إذ سعت الإمارة عبر خططها ومبادراتها النوعية إلى تحفيز روح الابتكار لدى أعضاء المجتمع الإبداعي والمستثمرين ورواد الأعمال، وتلبية متطلباتهم وتوفير ما يحتاجون إليه من فرص وتسهيلات تشجعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي».

مكانة بارزة على الخريطة الثقافية الدولية

أثنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود التي أسهمت في ارتقاء دبي إلى الصدارة العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وقالت: «يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر محركاً للنمو الاقتصادي، ويمهد لنهضة تنموية شاملة ومستدامة، وتعكس نتائجه ما حققته الإمارة من مكانة بارزة على الخريطة الثقافية الدولية، إذ لا تزال تواصل تفوقها على المدن العالمية بفضل قوة بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من مقومات استثمارية ساهمت في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإبداعي، وعززت قدراتها ومكانتها واحدة من أسرع مدن نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات والعقول». وأشارت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي إلى أن تميز الإمارة في القدرات التكنولوجية والابتكارية، وكفاءة الأُطر القانونية والتنظيمية، وسهولة انتقال رؤوس الأموال داخل الدولة وخارجها، وشفافية الأنظمة الحكومية وجهود مكافحة الفساد، وحماية حقوق المستثمرين وحقوق الملكية، ساعد في تحويلها إلى وجهة رئيسية للتجارة والسياحة والاستثمار.

فرص عمل جديدة

حسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفقاً لإطار دبي للإحصاءات الثقافية، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق بواقع 898 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، بزيادة نسبتها حوالي 60%. كما أسهم في توفير 23.517 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2023.