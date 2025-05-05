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التعليم والمعرفة

الإمارات لإدارة حقوق النسخ: الملكية الفكرية تدعم الإبداع الثقافي

من «أبوظبي للكتاب»
6 مايو 2025 02:35

أبوظبي  (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يوفّر معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34 منصة، لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية والنسخ في حماية الإبداع وتحفيز الإنتاج الثقافي.
وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن مشاركة الجمعية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تأتي ترجمةً لرؤية الجمعية في تعزيز ثقافة احترام حقوق المؤلفين والمبدعين، ونشر الوعي بأهمية صون حقوق النسخ في المجتمع.
وقالت إن المعرض يعتبر منصة مثالية للتواصل مع الجمهور خاصة الناشرين والمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والمهنيين، الذين يعملون في قطاع النشر والتعليم والمكتبات، لإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية في دعم الإبداع الفني والثقافي.
وأكدت أن المعرض يجسّد روح الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، وقد حرصت الجمعية على المشاركة فيه، انطلاقاً من التزامها بترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والنسخ، ودعم المبدعين والمؤلفين، الذي يُثرون المشهد الثقافي بأعمالهم.
وأضافت أن الجمعية قدمت العديد من ورش العمل المتخصّصة والمواد التوعوية، بالإضافة إلى اللقاءات المفتوحة لتعريف الزوار بحقوقهم وواجباتهم في بيئة النشر الرقمية والتقليدية على حد سواء.
وأشارت إلى الاهتمام المتزايد من مختلف فئات المجتمع بحقوق النسخ والإبداع، من خلال التفاعل الإيجابي والإقبال الملحوظ الذي شهده جناح الجمعية، ما يدفع إلى الاستمرار بقوة في برامج الجمعية والمبادرات التوعوية، ومواصلة الجهود في بناء بيئة توعوية وثقافية تدعم الإبداع وتحفظ للمؤلفين حقوقهم. وأكدت حرص جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ على المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي في الدولة ودعم الجهود الوطنية لبناء أجيال مبدعة تواصل مسيرة التقدم والتميز.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الملكية الفكرية
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
حقوق النسخ
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