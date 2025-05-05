صندوق الوطن.. جلسات نقاشية وفكرية حول الفنون والإعلام

أبوظبي (وام)

نظم صندوق الوطن عدداً من الجلسات النقاشية والفكرية من خلال جناح الصندوق بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور بارز لفناني وكتاب الإمارات، وجمهور الثقافة والفنون.

وشملت الجلسة الأولى حواراً مفتوحاً حول «الهوية في مرآة الإعلام: من التأثير إلى الانتماء»، واستضافة الكاتبة والفنانة الإماراتية سحر الزراعي، وحاورتها مايا مناع، أما الجلسة الثانية فاستضافت الفنان الإماراتي عبد الله صالح، وتناول اللقاء، الذي أداره عبد الله الشحي، التاريخ الكبير لعبد الله صالح، سواء في الكتابة أو التمثيل أو الإخراج، أو دوره المهم في تدريب وتأهيل عشرات الفنانين الإماراتيين والعرب على مدار أكثر من 40 عاماً، كما نظم الجناح جلسات خاصة بأندية رواد الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات، إضافة إلى الفعاليات اليومية المتعلقة بالتراث الإماراتي وفنون الخط العربي.

وقالت سحر الزراعي: «إن الإعلام بوجهيه التقليدي والحديث استطاع أن ينقل صورة واضحة للهوية الوطنية، سواء بصورة عميقة تعتمد اللغة والقيم والتاريخ، أو بصورة بسيطة بحيث تصل للجمهور العادي، ولاسيما الشباب»، مؤكدة أن «الشاشات الإماراتية تعكس ما نشعر به في القلوب من انتماء للوطن وولاء لقيادته الرشيدة»، كما تحدثت عن الإعلام شريكاً في تعزيز الهوية.

وأضافت أن «التأثير الإعلامي مازال مهماً وفاعلاً في إيصال الرسالة إلى فئات المجتمع كافة»، مؤكدة أن مسؤولية الإعلاميين مهمة، وجميعهم يستطيعون تطوير أداوتهم لتعزيز قيم مثل الانتماء، والتسامح، إضافة إلى القيم الأصيلة التي تعد من مميزات المغارات وشعبها.

ومن جانبه، أعرب الفنان الإماراتي عبد الله صالح عن بالغ اعتزازه بمشاركته في جلسة حوارية ضمن أنشطة جناح صندوق الوطن، مشيداً بالدور الريادي الذي يلعبه الصندوق في دعم الفنانين والكتاب الإماراتيين واحتضان مواهبهم.

وثمن دور صندوق الوطن ومبادرته الرائعة التي تجمع بين الفنون والثقافة والمعرفة وتدعم الفنانين والكتاب الإماراتيين، وهي مبادرة تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن وإبداعاته، مؤكداً أن المبدعين بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تعزز الحضور الثقافي والفني، وتفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة.

وساهم أكثر من 50 متطوعاً من الشباب وطلاب الجامعات في تفعيل قدرات جناح صندوق الوطن بالمعرض لكي تصل رسالته لرواده كافة، ولاسيما طلاب المدارس والجامعات، إضافة على مشاركتهم في تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكذلك تنظيم الجلسات وتقديم الدعم للصغار وكبار المواطنين، خلال متابعتهم أنشطة الجناح يومياً.