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التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» ينظم ندوة «مواجهة الإسلاموفوبيا» في معرض أميركا للكتاب العربي

جانب من ندوة «مواجهة الإسلاموفوبيا» في معرض أميركا للكتاب العربي
5 مايو 2025 22:14

ميشيغان (وام)
نظم مجلس حكماء المسلمين، خلال مشاركته في النسخة الأولى من معرض أميركا الدولي للكتاب العربي، بمدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأميركية، ندوة بعنوان «مواجهة الإسلاموفوبيا: بناء الجسور عبر الحوار والتفاهم».
شارك في الندوة الدكتور مقتدر خان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديلاوير ومؤلف كتاب «الإسلام والحكم الرشيد: فلسفة سياسية حول الإحسان»، والبروفيسور محمد حسن خليل، أستاذ الدراسات الدينية ومدير برنامج الدراسات الإسلامية في جامعة ولاية ميشيغان الحكومية، والبروفيسور مورجان شيبلي، رئيس كرسي فوجليو للدراسات الروحانية والرئيس المشارك للدراسات الجامعية في قسم الدراسات الدينية في جامعة ولاية ميشيغان الحكومية.  
قدم الدكتور مقتدر خان، تحليلاً معمقاً حول دور الحوار والتبادل الثقافي في معالجة الإسلاموفوبيا. فيما ركز البروفيسور محمد حسن خليل، على تقديم نظرة عامة على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتأثيرها على المجتمع، مؤكداً أهمية مبادرات مجلس حكماء المسلمين في معالجتها.
وأشار البروفيسور مورجان شيبلي، إلى الدور المؤثر للإعلام والسينما في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية عن المسلمين، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والحوار بين أتباع الثقافات والأديان المختلفة.

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