مايكروسوفت تنهي حقبة "سكايب"

من المقرر أن تتوقف خدمة سكايب، التي كانت ذات يوم من أبرز منصات مكالمات الفيديو، عن العمل اليوم بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقها.

وكانت شركة مايكروسوفت، المالكة للخدمة، قد أعلنت عن هذا القرار في فبرايرالماضي، مشجعة مستخدمي سكايب على الانتقال إلى تطبيقها للتواصل "مايكروسوفت تيمز". وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لسكايب على منصة إكس يوم الاثنين:"بينما نودع سكايب، نود أن نشكر مجتمعنا الرائع. على مر السنين، تواصلتم مع العائلة والأصدقاء والزملاء حول العالم.. هذه ليست النهاية، بل بداية جديدة. انضموا إلينا في مايكروسوفت تيمز فري واستمروا في صناعة الذكريات الجميلة". وستتوقف الخدمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.



تأسست سكايب في لوكسمبورج عام 2003 على يد السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس، وأتاحت للجمهور لأول مرة إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية عبر الإنترنت. واشتهرت سكايب بشكل خاص في مجال الاتصالات الدولية، حيث مكنت المستخدمين من تجنب تكاليف الهاتف الباهظة التي كانت سائدة آنذاك.



اشترت مايكروسوفت سكايب في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار ودمجتها في نظامها البيئي، بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز وحزمة أوفيس. لكن، ورغم هذا الدمج، فقدت سكايب مكانتها أمام منافسين مثل زووم وواتساب. أما مايكروسوفت تيمز، الذي أطلق عام 2017، فقد نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز أدوات التعاون في بيئة الأعمال، وأصبح عنصراً أساسياً في التواصل المؤسسي.