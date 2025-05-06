جميلة القاسمي: الكتابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي من أبرز ملامح العصر الحالي

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رئيس تحرير مجلة "المنال"، أن الكتابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أصبحا من أبرز ملامح العصر الحالي، مشددة على أهمية التعامل مع هذه الأدوات التقنية بوع ومسؤولية لضمان استدامة الإبداع الإنساني وتحقيق جودة الحياة.

جاء ذلك في افتتاحية العدد 404 من مجلة "المنال" الإلكترونية، الصادر في مايو الجاري، وتحتفل بدخول عامها التاسع والثلاثين منذ انطلاقها كمنصة إعلامية رائدة تُعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع.

وأوضحت، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة وفرصاً نوعية، تستدعي إعادة النظر في أساليب التفكير والإنتاج، وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوماً مستقبلياً، بل أصبح جزءاً من الواقع اليومي الذي يؤثر على طريقة العمل والكتابة والتفكير.

وأكدت رئيس تحرير المجلة، أن الكتابة الإلكترونية ساهمت في تسهيل الوصول إلى المعرفة، وتحرير الأفكار، وتسريع عملية النشر، فيما أتاح الذكاء الاصطناعي إمكانيات واسعة لتحليل البيانات، وتقديم حلول إبداعية، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

ولفتت، إلى ضرورة التعامل الواعي مع هذه الأدوات، في ظل التحديات القانونية والأخلاقية التي باتت تُطرح، لاسيما ما يتعلق بحقوق التأليف والملكية الفكرية، مؤكدة أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات لحماية الإبداع في ظل الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "لا يمكن اعتبار هذه التقنيات مجرد أدوات مساعدة، بل هي شريك حقيقي في عملية التطوير، ويجب أن نتعامل معها بما يحقق التوازن بين الابتكار والحفاظ على القيم الإنسانية".

وفي ختام كلمتها، دعت الشيخة جميلة القاسمي، الكتّاب والمهتمين إلى المشاركة في مناقشة هذه القضايا من خلال مقالات جادة، يمكن إرسالها إلى بريد المجلة الإلكتروني: almanal@schs.sharjah.ae أو عبر حسابات المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.