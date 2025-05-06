"كلمات" تطلق مبادرة "عالم من القصص" لتعزيز المعرفة والقراءة

أطلقت مجموعة كلمات، بالتعاون مع شركة نستله الإمارات، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبادرة إنسانية ثقافية بعنوان "عالم من القصص" تهدف إلى تأسيس 120 مكتبة في أجنحة وأقسام الأطفال ومناطق اللعب في المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك في خطوة ترسّخ التزام المجموعة بتمكين الأطفال وتعزيز المعرفة حتى في الظروف الصعبة.

وجاءت المبادرة ثمرة مذكرة تفاهم بين "كلمات" و"نستلة" واستجابة لحاجة الأطفال داخل المرافق العلاجية إلى بيئة غنية ومحفزة تجمع بين التعلم والدعم النفسي، من خلال توفير محتوى قصصي وتثقيفي متنوع يشجعهم على القراءة والاستكشاف ويخفف عنهم آثار التجربة العلاجية.

وقّع المذكرة كل من أحمد العلي، المدير العام لـ"مجموعة كلمات" وحسن عطية، المدير العام لشركة "نستله الإمارات" وذلك ضمن توجه مشترك يدمج الثقافة بالصحة النفسية في المبادرات المجتمعية الموجهة للطفل.

وتشمل المبادرة تأسيس 120 مكتبة تضم 3600 كتاب بواقع 30 كتابًا لكل مكتبة، وتتناول الإصدارات موضوعات تعليمية وتوعوية موجهة للأطفال كالتغذية الصحية وفهم إشارات الجوع والشبع والمناعة والعادات اليومية، إلى جانب قصص تعزز التفكير الإيجابي والتعلم الذاتي بالإضافة إلى أجهزة لوحية رقمية مجهزة بمحتوى تفاعلي.

وقال أحمد العلي، إن هذه المبادرة تؤكد التزام مجموعة كلمات برؤيتها الاستراتيجية في تمكين الأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم والمعرفة لا سيما في البيئات التي تواجه تحديات صحية أو اجتماعية.

وأضاف: "نحن في كلمات نؤمن بأن الكتاب رفيق حقيقي للطفل في مسيرته نحو الشفاء والنمو ونعمل من خلال مبادراتنا المتواصلة على تقديم محتوى معرفي وإنساني يساند الأطفال في تجاوز الصعوبات ويدعم صحتهم النفسية والعاطفية من خلال القراءة والتعلّم".

وتمثل هذه المبادرة نموذجًا للابتكار الاجتماعي القائم على التعاون بين القطاع الثقافي والخاص وتدعم الجهود الوطنية في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة داخل المستشفيات تأكيدًا على دور القراءة في تحسين جودة الحياة وتعزز التعافي النفسي للأطفال.