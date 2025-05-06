«تريندز» يختتم مشاركته في «أبوظبي للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل مركز تريندز للبحوث والاستشارات الستار على مشاركته في النسخة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، تاركاً بصمة واضحة باعتباره راعياً بلاتينياً، محققاً حضوراً لافتاً وحراكاً فكرياً مميزاً على مدار عشرة أيام، وسط رحلة ثقافية معرفية نابضة بين التراث ورؤية المستقبل.

واستقطب جناح «تريندز» خلال أيام المعرض، كبار الشخصيات والمسؤولين والأكاديميين والباحثين وعموم الزوار، ليقدم تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن مشاركة المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تنبع من إيمانه العميق بأن الثقافة هي حجر الزاوية لبناء الوعي المجتمعي، وأن التوثيق يشكّل الأساس للحفاظ على الهوية الوطنية».

وأضاف الدكتور العلي: «سعينا لأن يكون جناح (تريندز) منصة للتفكير والتأمل والاستكشاف»، موضحاً أن «كتاب عصر اللؤلؤ»، الذي شرّفنا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بتدشينه، يعكس قصة كفاح تُعدّ مصدر إلهام للأجيال، بينما تدعم بقية إصداراتنا التحول الرقمي، واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور العلي أن المعرفة جسر بين الماضي والمستقبل، معرباً عن تقديره للمنظّمين، مؤكّداً أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب تجاوز كونه حدثاً محلياً ليصبح منارة ثقافية عالمية تدعم التلاقح الحضاري، وتُيسّر الوصول إلى المعرفة.

الماضي والمستقبل

وتميز جناح «تريندز» بتصميمه الفريد الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة، مجسداً عمق الماضي ورؤيته الطموحة للمستقبل، حيث حظي الزوار بتجربة تفاعلية آسرة عبر معرض «عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار»، الذي استعرض محطات مفصلية في تاريخ الدولة، بدءاً من الاعتماد على صيد اللؤلؤ، وصولاً إلى الازدهار والريادة الإقليمية والدولية، كما قدم الجناح تجربة حية لعملية استزراع المحار، مما أتاح للجمهور فرصة فريدة للتعرف على أسرار هذه الصناعة العريقة، وأهميتها في تاريخ الإمارات.

حراك فكري

لم تقتصر مشاركة «تريندز» على عرض وتوقيع الإصدارات، بل امتدت لتشمل التنظيم والمشاركة في أكثر من 13 ندوة وحلقة نقاشية وورشة عمل ثرية، تناولت قضايا راهنة واستشرفت تحولات استراتيجية مستقبلية.

وشهد جناح «تريندز» إقبالاً كبيراً على أحدث إصداراته البحثية والعلمية المتنوعة التي تناولت قضايا راهنة، واستشرفت تحولات استراتيجية مستقبلية في مختلف المجالات. وخلال المعرض، تم توقيع العديد من الكتب المهمة، ولاقت هذه الإصدارات اهتماماً واسعاً من قِبل الزوار والنخب الفكرية.

كما شهد جناح «تريندز» إقبالاً كبيراً وزيارات رفيعة المستوى، وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، وقّع «تريندز» 8 اتفاقيات تفاهم مع مؤسسات بحثية وأكاديمية مرموقة، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية والاستشارية ونشر المعرفة والقيم الإيجابية.