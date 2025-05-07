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التعليم والمعرفة

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. "جوجل" تبسط أصعب النصوص!

ميزة "التبسيط" من "جوجل".. اقرأ أقل.. وافهم أكثر
7 مايو 2025 14:13

الاتحاد (أبوظبي)
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "تبسيط" (Simplify) ضمن تطبيقها على نظام iOS، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل النصوص المعقدة أو التقنية على صفحات الويب أسهل للفهم من دون الحاجة لمغادرة الصفحة. وفق موقع "تك كرانش".

تعتمد ميزة التبسيط على نهج متطور لصقل النصوص طورته Google Research، كما تستعين بنموذج Gemini لتحويل النصوص المعقدة إلى صيغ أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على التفاصيل الأساسية والمهمة. وأوضحت جوجل أن تجاربها أظهرت أن النصوص المبسطة ساعدت المستخدمين على فهم واستيعاب المعلومات الأصلية بشكل أفضل.

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كيف تستخدم ميزة "التبسيط؟
لاستخدام ميزة "التبسيط"، ما عليك سوى تحديد أي نص داخل صفحة ويب تزورها عبر تطبيق جوجل، ثم النقر على أيقونة "تبسيط" التي ستظهر لك. بعدها ستُعرض لك نسخة مبسطة من النص لمساعدتك على فهم المحتوى والاستمرار في القراءة بسهولة.
كيف تعمل ميزة "التبسيط" عمليًا؟
 شاركت جوجل مثالاً توضيحياً لكيفية عمل هذه الميزة الجديدة. وضربت "جوجل" مثالًا واقعيًا على فعالية الميزة، بحيث تم تبسيط فقرة طبية معقدة تشرح تغيّرات مرضية في الرئة، إلى نص واضح وسهل الفهم يشرح المصطلحات بلغة مبسطة  من دون إغفال المضمون، وتساعد على فهم واستيعاب المعلومات الأصلية بشكل أفضل.

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من خلال توفير هذه الميزة المدمجة، يبدو أن جوجل تهدف إلى إبقاء المستخدمين ضمن منظومتها من الأدوات والخدمات عند التعامل مع مواضيع معقدة، بدلاً من اللجوء إلى أدوات خارجية شائعة مثل تشات جي بي تي من OpenAI.

وقالت جوجل إن الهدف من الميزة هو أن تعيد النماذج صياغة الأفكار المعقدة بدقة من دون إدخال أخطاء أو حذف تفاصيل أساسية. فالنص المُعاد كتابته يجب أن يساعد القارئ على فهم المواد الصعبة من دون التضحية بمصداقية المعلومات الأصلية.

من المتوقع أن يبدأ طرح ميزة "التبسيط" تدريجيًا لمستخدمي تطبيق "جوجل" على نظام iOS خلال هذا الأسبوع، في خطوة قد تغيّر الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع المحتوى التعليمي أو المعلوماتي المعقد على الويب.
وتؤكد جوجل أن الهدف من هذه الميزة هو مساعدة المستخدمين على فهم المواضيع المعقدة بسهولة أكبر، خاصة عند محاولة تعلّم شيء جديد عبر الإنترنت.

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النصوص
الذكاء الاصطناعي
جوجل
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