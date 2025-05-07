الفعاليات التمهيدية لــ «الشارقة للمسرح المدرسي 12» تتواصل

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وفي هذا الإطار، شهد المركز الثقافي بخورفكان صباح يوم الأربعاء، تقديم ثمانية عروض لطالبات الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مدير المهرجان، وأمام أعضاء لجنة التحكيم التي تضم الفنانين إبراهيم سالم وعبدالله صالح وأشجان.

وجاء العرض الأول بعنوان «العجوز والكوخ» لمدرسة جمانة بنت أبي طالب (الحلقة الثانية)، ومن إخراج المعلمة منى أحمد راشد زايد، وتحت عنوان «أبحث عن ذاتي» جاء العرض الذي قدمته مدرسة الحور (الحلقة الثانية) من تأليف المعلمة سعاد راشد المرزوقي، ومن إخراج المعلم طارق بوزيدي.

وقدمت مدرسة الهجرة (الحلقة الثانية) العرض الثالث، وعنوانه «صوت النوافذ» من تأليف وإخراج علياء عبدالله الزعابي، ويضيء العرض عبر وقائعه على الأثر الإيجابي للصداقة في نفسيات ومدارك الأطفال. وبعنوان «سر الملف الأحمر» جاء العرض الذي قدمته مدرسة آسيا بنت مزاحم (الحلقة الثانية)، وهو من إخراج المعلمة خولة محمد الشايب، «أسود وأبيض» هو عنوان العرض الذي قدمته مدرسة الشهداء (الحلقة الثانية) من إخراج المعلمة آمنة محمد المغربي.

عناوين متنوعة

قدمت مدرسة عائشة بنت عثمان (الحلقة الثالثة) مسرحية «بوابة الانتظارات» من تأليف وإخراج المعلمة آمنة الزعابي، وتحت عنوان «للبيع» جاء العرض الذي قدمته مدرسة باحثة البادية (الحلقة الثالثة)، وهو من تأليف وإخراج المعلمة نجوى إبراهيم الدسوقي، وقدمت مدرسة جميلة بوحيرد (الحلقة الثالثة) مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» من إخراج المعلمة منى الرئيسي، أما العرض الأخير فجاء بعنوان «الأقنعة الخفية» وقدمته مدرسة الشفاء بنت عبدالله (الحلقة الثالثة) وهو من تأليف الطالبة حصة أحمد البلوشي، وإخراج المعلمة فاخرة إبراهيم الدرمكي.