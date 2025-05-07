تساؤلات التأويل في «بيت الشعر» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، أقام بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية، استضاف فيها الشعراء، حسن القرني، من المملكة العربية السعودية، ولينا الفيصل، من سوريا، وبحر الدين عبدالله من السودان، وقدمها محمد إدريس، وحضرها الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، وجمهور عريض احتشد في المسرح، وجمع عدداً كبيراً من محبي الشّعر والنقاد والشعراء والأكاديميين، الذين تفاعلوا مع النصوص.

وبدأت الأمسية بكلمة تقديمية لمحمد إدريس، ثم افتتحت القراءات بالشاعر حسن القرني، الذي قرأ نصوصاً عكست تحوّلات الشعر في الروح، وتساؤلات التأويل الروحي للإبداع، أما الشاعرة لينا الفيصل، فقد كان حضورها مميزاً بنصوص تطرق أبواب معنى الشعر وماهيته، وجنحت فيها نحو تأملات الشاعر واستكشاف روحه، ثم ألقت نصاً آخر، امتزجت فيه مشاعر الحب والأنوثة والعتاب الشفيف المحمل بالشجن والسؤال بلغة رقيقة شاعرية، واختتم الشاعر بحر الدين عبدالله القراءات، بمجموعة من النصوص ذات الدلالات العميقة، وتناولت مواضيع مختلفة تحمل معاني السموّ الروحي والإنساني، فقدم قصيدة في المدح النبوي بعنوان «فلتخضر صحراؤهم»، وفي ختام الأمسية كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء ومقدّم الأمسية.