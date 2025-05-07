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التعليم والمعرفة

مركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم سلسلة من الورش الثقافية

مركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم سلسلة من الورش الثقافية
8 مايو 2025 01:50

أبوظبي (وام)

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نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير ورشتين ثقافيتين في مكتبة الجامع، شارك فيهما 39 طالباً وطالبة من طلبة مدارس إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن سلسلة من أربع ورش ثقافية، ينظمها المركز لطلبة المدارس خلال شهري أبريل ومايو 2025.
وتندرج الورش الثقافية التي ينظمها المركز لطلبة المدارس تحت مظلة برنامج «الشباب الباني»، الذي يعنى بفئة الشباب والناشئة، الذين وجد الوالد المؤسس فيهم ثروة الوطن وبناة نهضته، ويحرص المركز على تنظيم واستضافة الورش والفعاليات التثقيفية والتفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتثري محصلتهم الفكرية والثقافية، بهدف المساهمة في إعداد جيل واعد من الشباب، وتوفير بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم، إضافة إلى استقطاب النشء الجديد، لتكون المكتبة حاضنة ثقافية لهم، حيث استهلت جميع الورش بجولة تعريفية للطلاب حول مكتبة الجامع ومقتنياتها وأقسامها والخدمات التي تقدمها لضيوفها. 
أهمية القراءة
تطرقت الورش الثقافية التي نظمها المركز لعدة مواضيع ثقافية وفنية مثل أهمية القراءة ودورها في تكوين الملكة اللغوية، وكيفية غرس شغف القراءة لدى الأطفال، والطرق والأساليب والمعايير التي تساعد القارئ في اختيار الكتاب المناسب، كما تناولت الورش أهمية الخرائط قديماً، وكيفية قراءة الخريطة واستخدامها والاستدلال بها، وأنواع الزخارف والخطوط وتاريخها واستخداماتها. وتضمنت الورش الثقافية جولات للطلبة في متحف «نور وسلام» وتجربة «ضياء التفاعلية - عالم من نور»، حيث اطلعوا على ما يتضمنه المتحف من كتب ومقتنيات تعبر عن ثراء الحضارة الإسلامية وتواصلها مع مختلف حضارات العالم.

وزارة التربية والتعليم
جامع الشيخ زايد الكبير
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