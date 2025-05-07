الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن انضمامه إلى «DataCite» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية انضمامه إلى مجموعة DataCite العالمية بإطلاقه تحالف DataCiteUAE في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية التي تنتجها الدولة، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة DOIs.

ويسعى تحالف DataCiteUAE إلى تمكين المؤسسات العلمية والثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص معرفات فريدة ودائمة لمجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك البحوث ومقالات الدوريات والرسائل الجامعية، ومجموعات البيانات والصور والتقارير والجوائز وحتى الكيانات المادية، وتضمن هذه المعرفات الرقمية أن تكون المواد قابلة للاكتشاف والوصول إليها والاستشهاد بها على نطاق دولي.

اكتشاف المعرفة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إشعاع ثقافي عربي وعالمي، وهي تعكس التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية، واهتمامه بتعزيز البحث المفتوح، وتهيئة بيئة تعاونية تعظّم من إمكانية اكتشاف المعرفة وإعادة استخدامها، وهذا يتفق مع رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يتطلع إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها».

وأضاف: «وفي ظل تطلعاتنا نحو الحضور بقوة في عالم اقتصاد المعرفة، فإن ربط المخرجات البحثية بالنظام الأكاديمي الدولي، سيجعل هذا التحالف يساعد المؤسسات على تحقيق حضور أوسع والاعتراف بإسهاماتها، وحفظها إلكترونياً مع كافة حقوق التأليف والنشر على المدى اللا محدود زمانياً ومكانياً، ويوفر لها الاستفادة من البنية الأساسية لمجموعة DataCite العالمية، ويمكن من الانتقال إلى ممارسات البحث المفتوح، مما يعزز رؤية المخرجات، ويمهد الطريق لتحقيق أكبر فائدة منها».

التعاون الدولي

ورحب ماثيو بايز، المدير التنفيذي لمجموعة DatCite بهذه المبادرة، قائلاً: «يسعدنا انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية، المؤسسة الثقافية الرائدة في مجال التوثيق والأرشفة وصناعة المحتوى الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مجتمع DataCite عضواً ريادياً لتحالف DatCiteUAE. وهذا يتوافق مع التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتعزيز البحث المفتوح وتحسين فرص الوصول إلى المعرفة، وهو ما يتوافق كذلك مع دورنا في دعم التعاون الدولي في البيانات الوصفية عالية الجودة والمعرفات الدائمة، ونتطلع إلى دعم جهوده في تعزيز البنية التحتية البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

دعوة

يدعو الأرشيف والمكتبة الوطنية المؤسسات العلمية والأكاديمية والثقافية، ومراكز التراث، ومؤسسات الذاكرة، وغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الانضمام إلى عضوية DataCiteUAE والاستفادة منها.