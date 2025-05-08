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منشورات القاسمي تشارك في «الدوحة للكتاب»

منشورات القاسمي تشارك في «الدوحة للكتاب»
9 مايو 2025 01:10

الشارقة (وام)

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تشارك دار «منشورات القاسمي» في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق اليوم، مستعرضة أحدث الإصدارات التاريخية لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعنوان «البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م».
وقد سلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في هذه الحولية النادرة منهجاً فريداً، حيث استطاع اقتناء مجموعة كبيرة من المخطوطات البرتغالية والهولندية والبريطانية، وعمل على فرزها وتصنيفها وترجمتها بجهد دؤوب، ليقدم مادة موثوقة تعتبر مرجعاً أساسياً للباحثين في تاريخ المنطقة، وما شهدته من طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال في تلك الفترة.
وتعرض الدار موسوعة: «سلطان التواريخ»، التي تتألف من أربعة أجزاء يتحدث فيها سموه عن تاريخ عمُان استناداً إلى المراجع التاريخية المثبتة، حيث اعتمد سموه في موسوعة سلطان التواريخ، على حصيلته العلمية الراسخة في التاريخ والجغرافيا والآثار، وخبرته الطويلة في الآثار والوثائق، واطلاعه الواسع على المخطوطات النفيسة، كما استمد سموه معلوماته من مقتنياته الشخصية من الكتب النادرة والمراجع الفريدة.

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