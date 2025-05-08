المرحلة الختامية لـ«الشارقة للمسرح المدرسي 12» تنطلق الاثنين المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

عقد مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل المرحلة الختاميّة للنسخة الثانية عشرة للمهرجان، الذي ينطلق سنويّاً برعاية كريمة من صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف العناية بمواهب المسرح وفتح آفاقهم وتثقيفهم عبر النشاطات المسرحية المدرسية والثقافيّة.

وقالت مريم المعيني المنسق العام للمهرجان: «إنّ يوم الاثنين المقبل سيشهد انطلاقة فعاليات المرحلة الختاميّة للدورة الحاليّة، بمشاركة 15 عرضاً تمثل المدارس الحكومية في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، حيث تأهلت من مدينة الشارقة لهذه المرحلة مسرحيات: «سوسة وسواسة» لمدرسة الأندلس الحلقة الأولى، «حلم ميثة» لمدرسة النوف الحلقة الثانية، «كوكب الدمى» لمجمع زايد التعليمي السيوح، «بال روح» لمدرسة خولة بنت ثعلبة الحلقة الثالثة، «الشبكة السوداء» لمدرسة العروبة للتعليم الثانوية.

كما تأهلت من المنطقة الوسطى مسرحيات: «سوشي والشباك البالية» لمدرسة الثميد، «حلم مريم» لمدرسة البطائح، «ماخاب من استشار» لمدرسة نزوى، «أديلا» لمدرسة المدام، «مملكة العجائب» لمدرسة المدام.

ومن المنطقة الشرقية تأهلت مسرحيات: «أحلام الفئران» لمدرسة عاتكة بنت زيد الحلقة الأولى، «صوت النوافذ» لمدرسة الهجرة الحلقة الثانية، «نبحث قليلا» لمدرسة أبو أيوب الأنصاري، «للبيع» لمدرسة باحثة البادية الحلقة الثالثة، «انتظار» لمدرسة سيف اليعربي الحلقة الثالثة».

وأشارت المعيني إلى مكان عروض المسرحيات في كلٍّ من بيت الشعر ومسرح قصر الثقافة، حيث تتنافس على ثماني جوائز، في مجالات التمثيل والتأليف والإخراج والأداء الاستعراضي والأداء الجماعي وجائزة لجنة التحكيم الخاصّة وأفضل عرض متكامل، كما ذكرت لجنة التحكيم المكونة من الفنانين جمعة علي وأمل محمد وفيصل علي.

وأشادت بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، والتي تعدّ الأكبر في بابها محليًّا وعربيًّا، وتحظى بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث فاز في فئة المعلمين والمعلمات:: المعلم أحمد عبدالقادر الرفاعي في المركز الأول، عن نصه «البث الأخير»، والمعلم خالد وليد رسلان، في المركز الثاني عن نصه «إيفو 9»، والمعلم ناصر عبدالله راشد الكنهل، في المركز الثالث عن نصه «مهمة مجهولة الأركان» كما فاز في فئة الطلاب والطالبات بالمركز الأول الطالبة ملاك عمر علوش، عن نصها «الطفلة ملاك والكتاب المسحور»، وفي المركز الثاني: الطالبة شذى عبد اللطيف جابر، عن نصها «يوم صرخت أمي باسمي»، وفي المركز الثالث: الطالبة نور ياسر محمد القصير، عن نصها «لبيئتي أنتمي».