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التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تستقبل وفداً ثقافياً من روسيا الاتحادية

محمد المر خلال لقائه الوفد الروسي (من المصدر)
9 مايو 2025 01:10

دبي (الاتحاد)

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استقبلت مكتبة محمد بن راشد، وفداً ثقافياً حكومياً رفيع المستوى من روسيا الاتحادية، برئاسة جانا أليكسييفا، السكرتير العام ونائبة وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، وحضور مدير مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، ماريا فيدينيابينا، وذلك ضمن زيارة رسمية للتعرف على مرافقها وخدماتها وتجربتها الرائدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين.
وكان في استقبال الوفد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استهل اللقاء، بالترحيب بالوفد.
وأشاد معالي محمد المر، بالعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، والحضور الفاعل للجالية الروسية في دبي، مؤكداً حرص المكتبة على توفير ركن خاص للكتب باللغة الروسية، إضافة إلى عرض مقتنيات نادرة من أعمال الأدباء الروس مثل دوستويفسكي، وبوشكين، ضمن معرض الذخائر.
وأكد معاليه خلال اللقاء، رغبة المكتبة في إثراء محتواها من الأدب الروسي، لاسيما في مجالات الفنون، والعمارة، والموسيقى، والسينما، في ظل ما تمتلكه روسيا من إرث ثقافي غني وريادة في هذه المجالات، كما تطرّق إلى جهود دولة الإمارات في دعم الثقافة، من خلال مشاريع نوعية، مثل متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.
من جهتها، أشادت نائبة وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، بالمستوى الثقافي الراقي الذي لمسته في دولة الإمارات، وخاصة في متحف اللوفر أبوظبي ومتحف المستقبل بإمارة دبي، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع مكتبة محمد بن راشد، لاسيما في ظل وجود أكثر من 42 ألف مكتبة في روسيا، تضم مجموعات واسعة من الكتب النادرة وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم خدمات ثقافية متقدمة للمجتمع، مشيرة إلى أهمية التعاون في تنظيم معارض ثقافية مشتركة بين الدول.
وخلال اللقاء، أكدت ماريا فيدينيابينا، مدير مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، الدور الحيوي الذي تؤديه مكتبات الأطفال في روسيا، حيث خصصت نحو 300 مكتبة من أصل 42 ألفاً للأطفال، والتي يعمل فيها مختصون في علم النفس ومؤهلون لتقديم تجربة تعليمية وتربوية شاملة تلبي احتياجات الأطفال بمختلف فئاتهم، مشيدة بمكتبة الأطفال في مكتبة محمد بن راشد وما تحتويه من كتب ومعرفة وتقنيات ومساحات ترفيهية للأطفال.
وأشارت فيدينيابينا إلى اهتمام القيادة الروسية، بتعريف العالم بالإرث الثقافي الروسي، مؤكدة أهمية دور المكتبات في ترسيخ القيم والتقاليد لدى الأجيال الناشئة. كما أشارت إلى التعاون الذي يجرى بين روسيا وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على الموروث الإماراتي في روسيا الاتحادية.

روسيا
دبي
مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
محمد المر
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