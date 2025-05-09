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«مهرجان أبوظبي» يواصل ترسيخ مكانته الدولية

جانب من إحدى فعاليات «مهرجان أبوظبي» (من المصدر)
10 مايو 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقديم مهرجان أبوظبي في دورته الثانية والعشرين تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، حيث يرسّخ المهرجان مكانته منصة ثقافية عالمية، بعد أن استقطب في هذه الدورة منذ انطلاقها مطلع فبراير لغاية الآن، أكثر من 8.500 من الجمهور، لحضور مجموعة من العروض المميّزة التي تقام لأول مرة في العالم العربي، والتي قدّمها نخبة من كبار مبدعي العالم المرموقين.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسّس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «يعكس برنامج مهرجان أبوظبي بشعار دورته الثانية والعشرين (أبوظبي - العالم في مدينة)، مكانة العاصمة كملتقى عالمي يمدُّ جسور الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب، ترجمةً لمبادئ عام المجتمع في التماسك المجتمعي والتعدّدية والتنوّع الثقافي في إطار التناغم والوحدة، والجمال والسلام».
وأضافت: «من خلال كبريات فرق الأوركسترا والفنانين اليابانيين ذوي الشهرة عالمياً، في ظهورهم الأول في العالم العربي، كرّم المهرجان اليابان، الدولة ضيفة الشرف، احتفاءً بأكثر من خمسين عاماً من الصداقة والتعاون بين بلدينا».
وتابعت: «يجسّد مهرجان أبوظبي عهدنا المتجدّد بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتزامنا ببناء الحضارة الإنسانية واستشراف مستقبل مشرق لمشهد الثقافة والفنون عالمياً. والتزامنا مستدام بالاستثمار في الشباب الإماراتي، وإبراز المواهب الاستثنائية من الجيل القادم، وتقدير روح الابتكار والإبداع، ولا تقتصر أعمال الإنتاج المشترك على تشارُك الاستثمار في الموارد فقط، بل هي لقاء الفكر المتجدد، حيثُ تتيح التواصل والحوار بين الثقافات والشعوب، على طريق بناء الحضارة وصناعة المستقبل».
ويستعد مهرجان أبوظبي لتقديم سلسلة من الحفلات الموسيقية الرائدة في كلٍّ من لندن ونيويورك، لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية، وتفتح أمام الجمهور العالمي نافذةً على المشهد الثقافي الإماراتي النابض بالحياة. ففي شهر مايو، سيُحيي الفنان فرج أبيض حفلاً تكريمياً لأم كلثوم في متحف متروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، بينما يحتضن قصر كنسينغتون في يونيو حفلاً موسيقياً خاصاً يجمع عدداً من أبرز الفنانين الإماراتيين بالتعاون مع صندوق السلام والازدهار.

مهرجان أبوظبي
أبوظبي
هدى إبراهيم الخميس
هدى الخميس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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