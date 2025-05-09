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«تحقيق أمنية» تنظم أمسية شعرية خيرية

سلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك وخليفة بن حمدان وزايد بن سلطان بن خليفة وذياب بن سيف بن محمد وكبار الحضور (وام)
10 مايو 2025 01:14

أبوظبي (وام)

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عام المجتمع
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نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمسية شعرية خيرية بعنوان «أمنية وقافيات» للمرة الأولى في إمارة أبوظبي، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما شهد الأمسية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بجانب حضور رسمي ومجتمعي واسع من عشّاق الشعر والداعمين للعمل الإنساني.
شارك في الأمسية، التي أقيمت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، الذي قدّم خلالها مجموعة من القصائد الوطنية وقصائد الغزل القديمة والجديدة.
ويأتي تنظيم الأمسية تزامناً مع «عام المجتمع» واحتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس. 
وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، في كلمته خلال الأمسية، إن «قافية وأمنيات» لم تكن مجرد عرض شعري بل هي نبض من الإنسانية الخالصة. وأضاف: «إن كل بيت شعر هو رسالة وكل أمنية نحقّقها لطفل تُنقذ حياة.. نحن نؤمن بأن الثقافة الحيّة تُغيّر الواقع وأن مسؤوليتنا هي أن نكون صوتاً لمن لا صوت له».

التعاطف والتكاتف
من جهتها، عبّرت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن فخرها بنجاح الأمسية. وقالت، إن الفعالية جسّدت قيم التعاطف والتكاتف في دعم الأطفال المرضى، وقد تحقق هذا النجاح بدعم القيادة الرشيدة والرعاة وكل من ساهم في تحويل الأمنيات إلى واقع مشرق.

خدمة المجتمع
من جانبه، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، إن المؤسسة تسهم من خلال أمسية «أمنية وقافيات» التي تُقام لأول مرة في أبوظبي بدور كبير في خدمة المجتمع، حيث سيُخصص ريعها بالكامل لدعم رسالة المؤسسة الإنسانية في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم. 
وأضاف أن الشعر والأدب والفنون كانت دائماً جسراً لربط المجتمع، وتعزيز التآزر، خصوصاً في العالم العربي الذي يكنّ للشعر مكانة خاصة منذ القدم، ومن هذا المنطلق تسعى المؤسسة لتوظيف قوة الكلمة وجمال القصيدة في خدمة الأعمال الخيرية والمجتمعية، لا سيما خلال عام المجتمع، حيث تتجلى أجمل صور العطاء في مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الفن والعمل الإنساني.
من جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادة المجموعة بدعم مبادرات مؤسسة تحقيق أمنية، إيماناً منها بدور الكلمة والفن في إلهام المجتمعات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
وفي ختام الفعالية، أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن جمع تبرعات كفيلة بتحقيق العشرات من الأمنيات لأطفال من مختلف الجنسيات المقيمين في الدولة في رسالة واضحة أن الشعر حين يلتقي بالعمل الإنساني، يولّد الأمل ويصنع الحياة.

تكريم
كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تقديراً لعطائه الشعري والإنساني، كما تم تكريم مجموعة موانئ أبوظبي «الراعي البلاتيني»، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية «الراعي الذهبي»، وشبكة أبوظبي للإعلام «الشريك الإعلامي الحصري» لدورهم البارز في إنجاح الأمسية.

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عبد الرحمن بن مساعد
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