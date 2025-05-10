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التعليم والمعرفة

«دبي المدرسي للفنون الأدائية» ينطلق غداً

«دبي المدرسي للفنون الأدائية» ينطلق غداً
11 مايو 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» انتهاء تحضيراتها لتنظيم «مهرجان دبي المدرسي للفنون الأدائية». ويهدف الحدث الذي سيقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 مايو الجاري، إلى اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعمهم، وتمكينهم من تطوير قدراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
أشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية «مهرجان دبي المدرسي للفنون الأدائية»، ودوره في تمكين أصحاب المواهب الناشئة. 
وقالت: «يعتبر المسرح والموسيقى من أبرز الفنون الأدائية التي تمتاز بقدرتها على مد جسور التواصل بين الثقافات ونقل وحفظ التراث الثقافي للشعوب، كما يعد من الوسائل التربوية والتعليمية المهمة التي تساعد على بناء شخصيات الطلبة، وتعزيز مهاراتهم والارتقاء بذائقتهم الفنية، وهو ما تسعى (الهيئة) إلى تحقيقه من خلال المهرجان الذي يسهم في رفد الحركة الفنية المحلية بدماء جديدة تضمن استدامتها واستمراريتها، ما يعزز ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026»، لافتة إلى أن المهرجان يُمثل مساحة واسعة تتيح للمبدعين الشباب فرصة صقل قدراتهم في مختلف الفنون الأدائية بطرق احترافية، وتمكينهم من إنتاج أعمال مسرحية وموسيقية مبتكرة قادرة على دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية. 

مجمع زايد التعليمي
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
دبي
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