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التعليم والمعرفة

انطلاق «مهرجان الشعراء المغاربة 6»

العويس والقصير وعدد من المسؤولين المغاربة خلال الافتتاح (من المصدر)
11 مايو 2025 01:20

تطوان (وام) 

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انطلقت مساء أمس في مدينة تطوان شمالي المغرب فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشعراء المغاربة الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من شعراء ومثقفين وفنانين مغاربة.
 حضر افتتاح المهرجان في مسرح إسبانيول في تطوان عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، وزهور امهاوش، المديرة الجهوية للثقافة، نيابة عن معالي الدكتور محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين والطلاب الجامعيين ومحبي الكلمة.
فضاء مفتوح 
من جانبه، أشار عبد الله العويس، في كلمته، إلى الدور الريادي للشعر في التعبير عن الهوية والقيم الثقافية قائلاً: «إن دار الشعر في تطوان منارة للإبداع وملتقى للأدباء والشعراء، ويتوج نشاطها السنوي هذا اللقاء الأدبي، ليكون فضاء مفتوحاً للحوار الثقافي، وملتقى للأصوات الشعرية بعد أن شهد موسمها الحافل العديد من الأنشطة المتميزة التي تضمنت القراءات الشعرية والدراسات النقدية الهادفة، إضافة إلى إصدار مجموعة جديدة من الدواوين الشعرية التي تعطي دافعاً كبيراً للشعراء إلى المزيد من الإبداع والعطاء، في ظل تعاون وثيق بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، منبثق من علاقات أخوية راسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية ترعاها القيادة الرشيدة في البلدين».
بيوت الشعر
نيابة عن معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، ألقت زهور امهاوش، المدير الجهوية للثقافة كلمة الوزارة، مثمنة مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة في تأسيس بيوت الشعر في الوطن العربي، وما أحدثته من نقلة نوعية للمشهد الثقافي العربي، موجهة شكرها لدائرة الثقافة في الشارقة على جهودهم العربية المتواصلة.
وقالت «إن الدورة الحالية من المهرجان ستشهد فقرات شعرية وفنية غنية متنوعة، بحضور شعراء يمثلون مختلف جهات المغرب، كما يمثلون مختلف أصوات الشعر المغربي الناطق بالأمازيغية والعربية والحسانية، وعدد من اللغات الحيّة، وهو ذلك الغنى والتنوع الذي تحتضنه مدينة تطوان عبر التاريخ».
الديوان الأول
أعلنت دار الشعر في تطوان أسماء الفائزين في جائزة «الديوان الأول للشعراء الشباب- تطوان» في دورتها السادسة، واستحدثت مسابقة جديدة تحمل اسم «المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية» التي تهدف إلى غرس روح الإبداع اللغوي لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم في التعبير الشفهي والكتابي، من خلال مسابقات في الإلقاء الشعري والقراءة المعبرة وكتابة النصوص القصيرة.
محطة بارزة
قال الشاعر مخلص الصغير، مدير دار الشعر في تطوان خلال حفل الافتتاح، إن بيوت الشعر أصبحت محطة بارزة في المشهد الثقافي العربي؛ بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة كما باتت فضاءً إبداعياً يحتفي بالكلمة الشعرية، مشيراً إلى أن المهرجان تلتقي فيه مجموعة من أبرز الأصوات الشعرية المغربية، حيث شهد مشاركة المئات من الشعراء والشاعرات.

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