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سامسونج تطلق أنحف هواتفها الذكية

سامسونج تطلق أنحف هواتفها الذكية
13 مايو 2025 07:31

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس،عن هاتف Galaxy S25 Edge، الذي يُعد أنحف طراز ضمن فئة هواتفها الذكية الرائدة حتى الآن، ويدمج تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الهواتف الفاخرة ومنافسة شركة أبل.

جاء إطلاق الهاتف الجديد استجابة للطلب المتزايد على الهواتف الذكية سهلة الحمل، خصوصًا بين المستهلكين في العقدين الثاني والثالث من العمر. وقالت سامسونج في بيان إن "ردود الفعل كانت واضحة.. المستخدمون أرادوا شيئًا أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء"، مضيفة أنها أجرت تعديلات على بنية الجهاز الداخلية لتقليل سُمك مكوناته، بما يشمل لوحة الدوائر المطبوعة والأنظمة الحرارية.

ويرى محللون أن توقيت الإطلاق يحمل بُعدًا استراتيجيًا، إذ تسعى سامسونج لاستباق شركة أبل، التي يُتوقع أن تكشف عن نسخة أنحف من هاتفها آيفون خلال النصف الثاني من العام.

 

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وأعلنت الشركة أن Galaxy S25 Edge سيتوفر في كوريا الجنوبية ابتداءً من 23 مايو، وفي الولايات المتحدة في 30 من الشهر نفسه، على أن يُطرح لاحقًا في نحو 30 دولة، من بينها الصين ودول أوروبية. ويبدأ سعر الهاتف من 1099 دولارًا، ويأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة (170 ملم) وسُمك يبلغ 5.8 ملم، مما يجعله أكبر حجمًا من الطراز الأساسي S25، لكن بوزن أعلى قليلًا.

ويحتوي الهاتف على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها سامسونج، بما في ذلك وظائف تسمح بالتفاعل الفوري مع الجهاز عبر الكاميرا، سواء بصريًا أو صوتيًا، من خلال طرح الأسئلة مباشرة. ولم تكشف الشركة عن موقع تصنيع الطراز الجديد.

المصدر: وكالات
سامسونج
الهواتف الذكية
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