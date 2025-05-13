انطلاق الورشة الثانية لبرنامج دبي الدولي للكتابة في تونس

دبي (وام)

تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الورشة الثانية لبرنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المبادرات المعرفية للمؤسَّسة، في تونس تحت عنوان «ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال»، بإشراف الدكتورة وفاء ثابت المزغني، مدربة الكتابة الإبداعية وأستاذة اللغة الإنجليزية والتواصل بالمعهد العالي للدراسات التكنولويجة في صفاقس. وانطلقت الورشة بمشاركة 10 مبدعين من الكتاب، وتستمر لغاية شهر يوليو المقبل، مقدمة للمشاركين 12 ورشة عملية حضورية مكثّفة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن هذه المبادرات الريادية تجسّد رؤية المؤسسة في دعم الإنتاجات الأدبية العربية عموماً، وتشجيع الإبداع في مجال أدب الطفل خصوصاً، وانطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الطاقات الشابة وتوجيهها نحو مجالات الكتابة المتخصّصة، يمثل حجر الأساس لبناء مجتمع معرفي عربي قادر على مواكبة التحولات العالمية، نؤكد التزامنا بمواصلة إطلاق الورش التدريبية النوعية تحت مظلة برنامج دبي الدولي للكتابة، تعزيزاً لدوره الريادي في تمكين الشباب وإثراء المشهد المعرفي على المستويين المحلي والعالمي.