«أثر القيم في المجتمع الإماراتي» محاضرة توعية في مجمع زايد التعليمي

دبي (الاتحاد)

ضمن إطار حرصه المتواصل على دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة توعية في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، تحت عنوان «أثر القيم في المجتمع الإماراتي».

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها المركز، لتعميق الوعي بالقيم المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وغرس مفاهيم الهوية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة. وسلط الرئيس التنفيذي لمركز حمدان، خلال المحاضرة، الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية المتينة بين أفراد المجتمع.

وفي سياق حديثه عن القيم التي تشكل ركيزة الشخصية الإماراتية، شدد بن دلموك على أهمية بر الوالدين، قائلاً: «بر الوالدين ليس فقط واجباً دينياً، بل هو جوهر من جواهر أخلاقنا وموروثنا الإماراتي الأصيل».