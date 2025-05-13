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التعليم والمعرفة

شما بنت محمد تطلق مشروع «إتقان القراءة باللغة العربية»

شما بنت محمد تطلق مشروع «إتقان القراءة باللغة العربية»
14 مايو 2025 01:03

العين (وام)

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أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مشروع «إتقان القراءة باللغة العربية» تحت شعار «تحدي القراءة بطلاقة»، ضمن برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي؛ وذلك تعزيزاً للهوية الثقافية في عام المجتمع 2025.
وأكدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد، أن اللغة هي الإطار الذي يحتوي بين حدوده على مفردات الثقافة والهوية لأي مجتمع، ولغتنا العربية بما لها من عمق تاريخي تحمل ما هو أعمق من المفردات والمرتكزات الثقافية، بل تحمل تاريخنا، وتعكس عمق هويتنا الوطنية. وقالت إن إتقان اللغة العربية والحفاظ عليها، حماية لتاريخنا وهويتنا الوطنية.
وأضافت أنه من أجل دعم الحفاظ على هويتنا، حرصنا على إطلاق البرامج والفعاليات الممتدة، والتي تضع إتقان اللغة العربية عند الأجيال الناشئة هدفاً لدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في استراتيجية الحفاظ على هويتنا الوطنية وتعزيزها.
تأتي هذه المبادرة خدمة مجتمعية مجانية خلال خمسة أسابيع في الإجازة الصيفية، تستهدف الأطفال من الفئة العمرية 10 - 12 سنة، حيث تم إعداد برنامج متكامل تحت إشراف مختصين في اللغة العربية. وتم تخصيص حوافز ومكافآت للطلاب الذين يجتازون البرنامج بنجاح، على أن يتم تكريمهم في حفل خاص برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.
وسيتم فتح باب التسجيل للمرشحين عبر استمارة إلكترونية يتم تعميمها عبر مختلف وسائل التواصل، مع اعتماد آلية قبول دقيقة لضمان تحقيق أهداف المبادرة بالشكل الأمثل.

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مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
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