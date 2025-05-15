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تمديد فترة التسجيل في «شاعر المليون» حتى 25 مايو

تمديد فترة التسجيل في «شاعر المليون» حتى 25 مايو
15 مايو 2025 11:31

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، تمديد فترة التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة في برنامج «شاعر المليون» بموسمه الثاني عشر (2025 - 2026)، ليستمر باب التسجيل مفتوحاً لعشرة أيام إضافية تنتهي في 25 مايو الجاري بدلاً من 15 مايو.

وأوضحت الهيئة أن قرار مدّ فترة التسجيل جاء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالتقديم للمشاركة في البرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي يشهده موقعه الإلكتروني من المتقدمين لتسجيل بياناتهم، حيث يتم استقبال الطلبات فقط عبر الموقع الإلكتروني (www.millionspoet.ae).

وتتضمن شروط التقديم ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدةً شعرية نبطية موزونة ومقفاة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً، ولا يقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة، ولن تقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى.

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ويعد برنامج «شاعر المليون» المسابقة الأكبر والأكثر شعبية للشعر النبطي، ويأتي تنظيمه في إطار تحقيق أهداف هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها، ونشر الوعي بالموروث، ورعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه المختلفة. وتصل قيمة جوائز الفائزين بالمراتب الأولى في البرنامج أكثر من 15 مليون درهم يحصل منها الفائز الأول على خمسة ملايين درهم، ولقب شاعر المليون، إضافة إلى بيرق الشعر.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للتراث
شاعر المليون
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