اختتام الدورة الـ 12 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

الشارقة (وام)

اختتمت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي يُنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لدعم الإبداع الفني لدى الطلبة وتعزيز المناهج التعليمية عبر الفنون المسرحية.

شهدت الدورة مشاركة واسعة من المدارس الحكومية في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، حيث قدّم الطلبة عروضاً مسرحية تنوعت في موضوعاتها، وتكاملت في رؤاها الفنية، وتميزت بالحضور الإبداعي والتعبيري للطلبة في الأداء والتمثيل.

وأكد القائمون على المهرجان، أن الدورة الحالية عكست تطوراً ملحوظاً في مستوى المشاركات من حيث الإخراج والمضامين التربوية، حيث قدّمت المدارس عروضاً مسرحية حملت رسائل إنسانية وقيماً تربوية سامية، وأسهمت في صقل مهارات الطلبة الإبداعية وتعزيز الثقة في قدراتهم الفنية.

شهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي، ومسابقة عروض المرحلة الختامية، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، إلى جانب عدد من المعنيين بالشأن الثقافي والتربوي وأولياء الأمور.

وأسفرت نتائج مسابقة التأليف المسرحي المدرسي، عن فوز المعلم أحمد الرفاعي، من مدرسة النهضة الوطنية (الإمارات)، بالمركز الأول عن نصه «البث الأخير»، فيما نال المعلم خالد رسلان، من مدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي (الإمارات)، المركز الثاني عن نصه «إيفو9»، وحصل المعلم ناصر عبدالله الكنهل، من مجمع الخرج التعليمي (السعودية)، على المركز الثالث عن نصه «مهمة مجهولة».

وفي فئة الطلبة، حازت الطالبة ملاك علوش من مدرسة الصالح الخاصة (الإمارات) على المركز الأول عن نصها «الطفلة ملاك والكتاب المسحور»، فيما جاءت في المركز الثاني الطالبة شذى جابر، من مدرسة خولة بنت ثعلبة (الإمارات)، عن نصها «يوم صرخت أمي باسمي»، بينما نالت المركز الثالث الطالبة نور ياسر القصير، من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات (قطر)، عن نصها «لبيئتي أنتمي».

وأعلنت لجنة التحكيم، برئاسة الفنان جمعة علي، وعضوية الفنانة أمل محمد والفنان فيصل علي، نتائج مسابقة عروض المرحلة الختامية، وسط إشادة بالمستوى الفني المتقدم الذي أظهره الطلبة في مختلف الأعمال.