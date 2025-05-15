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التعليم والمعرفة

اختتام البرنامج الثقافي التوعوي بورشة عن «التسامح»

اختتام البرنامج الثقافي التوعوي بورشة عن «التسامح»
15 مايو 2025 21:51

العين (الاتحاد)
اختتم مركز سالم بن حم الثقافي، بالتعاون مع مكتبات أبوظبي، برنامجه الثقافي التوعوي المخصّص للطلبة، والذي امتدّ على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهر مايو، من خلال سلسلة من الورش التفاعلية، التي هدفت إلى ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، وتعزيز وعي النشء بالثقافة والمعرفة.
أُقيمت جميع الورش ضمن البرنامج في مكتبة مركز سالم بن حم الثقافي، وقدمتها منى الكندي، اختصاصي أول المراجع والتعليم بمكتبة زايد المركزية.
جاءت الورشة الختامية بعنوان: «التسامح - قيم إنسانية نبني بها المجتمع»، حيث ركّزت على مفهوم التسامح كقيمة جوهرية في المجتمع الإماراتي، وأهميته في غرس ثقافة التفاهم، وقبول الآخر، ونبذ التعصب.

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كما تضمنت الورشة أنشطة حوارية تفاعلية، ساهمت في ترسيخ المفهوم لدى الطلبة بأسلوب مبسّط وواقعي. حضر الورشة عدد من التربويين والمثقفين وطلبة المدارس في مدينة العين.
كان البرنامج قد انطلق بورشة أولى بعنوان: «كيف تؤسس مكتبتك الخاصة؟»، استعرضت خطوات بناء مكتبة شخصية وأهمية القراءة في تنمية الفكر وبناء الهوية المعرفية. وجاءت الورشة الثانية تحت عنوان «الاستدامة - سلوك مستدام لحياة أفضل»، وتناولت أهمية غرس الوعي البيئي لدى الطلبة من خلال ممارسات يومية بسيطة تسهم في بناء مستقبل مستدام.

برنامج ثقافي
مركز سالم بن حم الثقافي
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