«جناح الإمارات» يبرز الموروث الثقافي في «موسم طانطان»

طانطان (وام)

يشهد جناح دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ18 من «موسم طانطان الثقافي» بالمملكة المغربية، فعاليات متنوعة تجسّد تراث الدولة وتبرز موروث الإبل.

وكرّمت اللجنة المنظمة، الفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، والتي نظمتهما هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع «الاتحاد الإماراتي» و«الاتحاد المغربي» لسباقات الهجن، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، وعمر البرديجي، رئيس الاتحاد المغربي لسباقات الهجن، ومحمد بن عاضد المهيري، مدير المسابقات التراثية في «موسم طانطان».

جرت مسابقة المحالب مزاينة الإبل على مدى يومين في 4 أشواط، خصّصت لها 40 جائزة، بواقع 10 جوائز لكل شوط، وحظيت باهتمام كبير من قبل مربي الإبل، حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف قبائل إقليم طانطان، كما جرت منافسات مزاينة الإبل، وسط جمع من المهتمين والزوّار، وتضمنت المزاينة 6 أشواط خُصص لها 60 جائزة.

وقال محمد بن عاضد المهيري: إن تنظيم المسابقات المعنيّة بموروث الإبل ضمن مشاركة دولة الإمارات في «موسم طانطان الثقافي»، يأتي في إطار الاهتمام بهذا الموروث الأصيل والحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة بما يضمن استدامته.

وأضاف: إن «جناح الإمارات» خصّص جوائز قيّمة للفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، من أجل تشجيع ملاك الإبل المغاربة «الكسابة»، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال.

يواصل «جناح الإمارات» تقديم فعالياته ومسابقاته الثقافية والتراثية والترفيهية لزوّار الموسم، للتعريف بالموروث الإماراتي الحيّ، بما فيها من عروض فرق الفنون الشعبية، استعراض الحرف اليدوية التقليدية، فنون الطهي الإماراتي، والألعاب الشعبية.

شاركت فرقة الفنون الشعبية الإماراتية في مسيرة الكرنفال الاستعراضي، الذي أقيم وسط مدينة طانطان ضمن فعاليات الموسم، وقدمت الفرقة العديد من أشكال الفنون الإماراتية، فيما قدمت الفرق الشعبية المغربية الرقصات الشعبية للقبائل الصحراوية في طانطان.