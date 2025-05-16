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برعاية ولي عهد الفجيرة.. مبادرة البدر تُعلن صدور 15 كتاباً في سيرة النبي محمد ضمن «منحة البدر»

برعاية ولي عهد الفجيرة.. مبادرة البدر تُعلن صدور 15 كتاباً في سيرة النبي محمد ضمن «منحة البدر»
17 مايو 2025 01:09

الفجيرة (وام)

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تحت رعاية كريمة وبمبادرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت منحة البدر لكتابة السيرة النبوية الشريفة للكبار والصغار والمديح النبوي، عن صدور 15 كتاباً في السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 5 كتب في السيرة النبوية بأسلوب معاصر، و5 دواوين في المديح النبوي، ومآثر النبي وأخلاقه، و5 كتب للناشئة واليافعين في السيرة النبوية الشريفة للصغار.
وتم اختيار المرشحين من قبل هيئة تحكيم متخصّصة، ثم اختيار الأعمال الفائزة والأعمال التشجيعية، وعملت مبادرة البدر على طباعة الكتب، 5 كتب في كل فرع من فروع الجائزة، في إخراج فني جميل وطباعة أنيقة. وهدفت المنحة إلى تشجيع الكتابة عن النبي الأعظم ومآثره وأخلاقه العظيمة، للتأسي بها والسير على نهجه القويم، وهي أول منحة من نوعها تقدم من أجل العمل على تقريب سيرة النبي للقارئ المعاصر والأجيال الجديدة، بلغة حديثة وفهم أعمق وأسلوب سهل وممتع ومليء بالفائدة.
وصدرت الكتب في محور السيرة النبوية للكبار وهي: «هندسة الإنسان» لـ«رُبا شعبان»، و«منارة النبوة وعالمية الرسالة» لـ«عبدالباقي يوسف»، و«الثقافة المحمدية» لـ«فتحي الشرماني»، و«أنت النبي لا كذب» لـ«صهباء محمد بندق»، و«رحمة للعالمين» لـ«حسام رشاد الأحمد».
وفي المديح النبوي «ديوان شعر في محبة النبي وسيرته»، صدرت الكتب التالية: «قبس من ذاكرة المنتهى» لـ«عبدالله علي العنزي»، و«باب البقيع» لـ«محمد ياسين العشاب»، و«تراتيل المسار إليك» لـ«آمنة حزمون»، و«في رحاب النور» لـ«غادة البدوي»، و«مدائح نبوية - محاولة للتأويل» لـ«عبدالناصر عبدالمولى أحمد».
وفي مجال السيرة النبوية لليافعين صدرت: «واكتمل البدر سويعات في حياة النبي» لـ«زكية محمد خالد»، و«في أثر الحبيب» لـ«بروين حبيب»، و«حكايات الشمس والقمر عن سيرة خير البشر» لـ«أحمد قرني محمد شحاته»، و«عطر الياسمين من سيرة سيد المرسلين» لـ«عبير صبحي عروقي»، و«قمر الأنوار في سيرة البدر المختار» لـ«محمد عبدالعزيز الزهيري».

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