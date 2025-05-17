أحمد زايد: المكتبات منارات فكرية تتبنى قيم التسامح والتعددية

فاطمة عطفة

تحتل مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية مكانة تاريخية عريقة، باعتبارها منارة فكرية تشكّل بالنسبة للمنطقة والإقليم، ولمصر على وجه الخصوص، بُعداً تاريخياً حضارياً مهماً للغاية. وفي حديثه لـ(الاتحاد)، أشار مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، إلى أن العالم كله يتذكر من خلال المكتبة أن في هذه البقعة من الأرض في الإسكندرية، كانت توجد حضارة، هي امتداد للحضارة الأثينية القديمة، وكانت الإسكندرية تضم عدداً كبيراً من العلماء والمثقفين، ومكتبتها تضم حوالي مليون كتاب، والاسم ذاته يعتبر إضافة للثقافة العربية.

ويتابع د. زايد مبيناً أن مكتبة الإسكندرية، منذ أن نشأت، أضافت إلى الثقافة العربية فكرة أساسية في بناء المكتبات، لأنها ليست مكتبة تخزن في داخلها كتباً، وتقدمها للناس للقراء أو الباحثين، وإنما يجب أن تكون منارة فكرية، ويجب أن تكون نافذة لإنتاج المعرفة، وإنتاج الفكر المتجدّد، ولتبني القيم العالمية السامية، مثل التسامح والتعددية والتبادلية والانفتاح على العالم. ويضيف: «لذلك نحن نعتبر أن مكتبة الإسكندرية نافذة على العالم، ونافذة من العالم علينا، والهدف الأساسي من هذا التوجه، هو أن تكون هناك تبادلية لقيم الثقة والعدل والتسامح والمساواة بين الناس، وكل هذه القيم الإنسانية، التي تُبنى عليها الحضارة يمكن لمكتبة الإسكندرية أن تقوم بها من خلال أنشطتها المختلفة، وهي أنشطة متعددة ومتنوعة، منها أنشطة أكاديمية وثقافية وفنية، والمكتبة فيها معارض ومتاحف وغناء ومسرح وسينما، ومنتديات للشعر وجوائز للشعر والسرد للمثقفين بشكل عام وللعلم، بهذا المنطق نقدم نموذجاً لما يجب أن تكون عليه المكتبة الحديثة. والآن، ثمة مناقشات تدور في العالم كله حول أهمية المكتبات وأهمية دورها، ولم تعُد فقط فكرة القراءة أو البحث تستحوذ على التفكير في أهمية المكتبة، وإنما الأمر يتسع لرؤية ثقافية واسعة النطاق».

ويواصل د. أحمد زايد حديثه بقوله: «مكتبة الإسكندرية الحديثة نشأت في 16 أكتوبر عام 2002، وقد نشأت كمكتبة مرقمنة بطابع إلكتروني، وكل الاتصال في داخلها يتم إلكترونياً بنظام الإيميل والتبادل الإلكتروني. ومن جهة ثانية، تحاول المكتبة نفسها أن تقوم بجهد إلكتروني كبير من خلال معمل بالمكتبة للرقمنة، وهذا المعمل يقوم بتوثيق أو رقمنة كتب عديدة، وقد رقّمنا حتى الآن أكثر من نصف مليون كتاب، ويرقّم كل يوم حوالي 3000 صفحة، كما أن المكتبة فيها رصيد إلكتروني للمخطوطات، حيث يوجد ما يزيد على 120 ألف مخطوط صور، وحوالي 6000 مخطوط طبيعي مرقمنة كلها، وأي شخص يحصل عليها في دقائق.

ويوضح د. زايد أن المكتبة لديها برامج لأرشفة التراث الطبيعي والثقافي والمادي المصري، ومركز متخصّص لهذه المهمة، وقد قام بدور كبير في توثيق الكنائس والمساجد والشوارع والقصور والحدائق العامة والحرف والعادات والتقاليد، حتى التراث الطبيعي من حيوانات ونباتات وآثار، كلها خضعت للتوثيق والرقمنة، وهناك أرشيف كامل لها في المكتبة، إضافة إلى برنامج آخر اسمه «ذاكرة مصر»، حيث نحتفظ فيه بأرشيف كامل للقادة السياسيين المصريين وبعض الشخصيات التاريخية.

نوافذ ثقافية متعددة

حول التواصل مع المكتبات والمراكز الثقافية العربية، يقول د. أحمد زايد: «مصر في دورها الريادي تتعاون مع محيطها العربي، الذي يعتبر بالنسبة لها هو المحيط الرئيسي والأساسي، وهو الظهير، ونحن نتعلم هكذا في المدارس ونقول: ثمة دائرة تبدأ بالتجربة العربية، ثم تتسع للدائرة الأفريقية، ثم تتسع للدائرة العالمية، هذا كلام نتعلمه في المدارس ثم نعلمه لأولادنا، والمكتبة تتبنى هذه الرؤية، وأنا في رؤيتي داخل المكتبة التي قدمتها لمجلس الأمناء تبنيت هذه الفكرة، لأن الثقافة العربية لن تكتمل أبداً ولن تحقق أهدافها بجهد واحد».

ويضيف: د.زايد: «إننا جميعاً نحتاج إلى مزيد من التعاون، وفي الإمارات نوافذ ثقافية متعددة، وفي غيرها أيضاً من الدول العربية، ولذلك نحن نحتاج إلى أن نُطلّ على بعضنا البعض من خلال هذه النوافذ، ولدينا علاقات وثيقة مع مركز أبوظبي للغة العربية، ومع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز الشارقة للتراث، ونعمل على المزيد من التعاون مع مؤسسات إماراتية أخرى، وهذا التعاون هو الذي يخلق الريادة الحقيقية للثقافة العربية».