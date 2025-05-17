«البيئة الاجتماعية».. ركيزةٌ لتمكين المواهب

هزاع أبو الريش

تلعب «البيئة الاجتماعية» دوراً محورياً ومُلهماً في تعزيز حضور الموهبة الإبداعية، وتحفيز حالتها الإيجابية من ناحية تطوير المهارات والإمكانات المعرفية، كما تعد أساساً للإبداع الوطني، فالمحيط الثقافي الإيجابي والبنّاء، انطلاقاً من الأسرة، مروراً بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية، وصولاً إلى المجتمع الخارجي، تُعتبر جميعها عوامل رئيسة داعمة في صياغة شخصية الفرد وصقل إبداعه.

في هذا الاستطلاع، نجوب مع الكتاب والمثقفين والمتخصصين في علوم الاجتماع والمعنيين بالأسرة والمجتمع، لنتعرف أكثر على أبرز الملامح الدقيقة لهذا التأثير الاجتماعي على منظومة الإبداع الإنساني، وكيفية المساهمة في تطويره.

حجر الزاوية

تؤكد الكاتبة والفنانة التشكيلية نورة عبدالله الطنيجي، أن البيئة الاجتماعية المحفزة تُعد حجر الزاوية في نمو الهوايات والمواهب الإبداعية، إذ تحتضن البذور وتمنحها فرص النمو، قائلة: «عندما يحوط الفرد نفسه بأشخاص يقدّرون أفكاره ويشجعونه على التجربة والتعبير بحرية، يشعر بالأمان لتطوير مهاراته الفنية والفكرية».

وتعتبر الطنيجي، أن البيئة الاجتماعية الداعمة تُقلل من الخوف، وتُحد من الإحباط الناتج عن الفشل أو الانتقاد السلبي، وتدفع الأفراد إلى المغامرة والتجريب الإبداعي، وتكرار المحاولة بعد كل إخفاق، مضيفةً أن وجود قدوة إيجابية أو مرشدين مهنيين، يُساعد في توجيه المبدع وتجاوزه للتحديات، مما يحدث فرقاً حقيقياً في المسيرة الإبداعية.

وتتابع: «تسهم البيئة الداعمة في تعزيز الدافع الذاتي، إذ يشعر الموهوب بأن جهوده محل تقدير واهتمام».

حاضنة الإبداع

ويوضح د. عبداللطيف العزعزي، مستشار تطوير الذات وجودة الحياة الشخصية، أن «البيئة الاجتماعية» تمثل التربة الخصبة الحاضنة للإبداع وتنميته، وعندما يعيش الفرد في محيط يشعره بقيمته، ويشجع إبداعه ويقدّره، فإن فرصته في تطوير موهبته والارتقاء بإمكاناته تتضاعف، فالأسرة والمدرسة والأصدقاء، يشكلون شبكة دعم ذات تأثير عميق، إما أن تُطلق العنان نحو إتمام الأفراد للعملية الإبداعية أو تقيدها وتعرقل تقدمها. ويضيف العزعزي أن الأسرة تمثل اللبنة الأولى في رحلة الموهبة، فعندما يلقى الموهوب التشجيع والتقدير في بيته، تتعزز ثقته بنفسه، وتصبح أسرته مرجعيته الأولى، ما يمنحه جرأة أكبر لخوض تجاربه الفنية والفكرية. أما المدرسة، فلها دور حيوي في صقل المواهب، من خلال مناهج تعليمية مرنة، ومساحات إبداعية متنوعة تشمل الفنون والمسرح والعلوم، إلى جانب أهمية وجود معلمين يُدركون أن دعم الإبداع يُحدث فارقاً جوهرياً في حياة الطلبة.

دور محوري

وتوضح فاطمة عبيد المنصوري، مدير مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ، أن «البيئة الاجتماعية» الإيجابية تلعب دوراً محورياً في تطوير ودعم المواهب، مستشهدةً بتجارب إماراتية ملهمة، من بينهم فاطمة الكعبي، أصغر مخترعة إماراتية، بدأت رحلتها الابتكارية في سن مبكرة بدعم كبير من أسرتها ومدرستها، وقدّمت ابتكارات نوعية نالت عنها جوائز محلية وعالمية.

وتذكر المنصوري أن المؤسسات التعليمية في الدولة توفر برامج تشجّع على الابتكار، مثل برنامج «المبتكر الصغير» الذي يُحفّز الطلبة على التعبير عن أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، وبرنامج «بالعلوم نفكر» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات، كمبادرة وطنية لدعم الشباب في مجالات الابتكار.

وتُشير المنصوري إلى أن الدعم يمتد أيضاً إلى مستوى الجهات الحكومية، مؤكدة أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يمثل نموذجاً لبيئة عمل محفزة، تُشجع الموظفين على تقديم أفكار مبتكرة تخدم المجتمع.

وتقول: «البيئة الاجتماعية الإيجابية في الإمارات ليست فقط داعمة، بل هي رافعة حقيقية تُحوّل الموهبة إلى إنجاز ملموس ينعكس على التنمية الوطنية».