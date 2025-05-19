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التعليم والمعرفة

انتخاب مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالتزكية وعرض خطة 2025

أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، برفقة مندوبي الوزارة والدائرة 2025
19 مايو 2025 17:18

محمد عبدالسميع (الشارقة)
بحضور مندوب وزارة تمكين المجتمع، ومندوب دائرة الشارقة للخدمات الاجتماعية، وأعضاء جمعية المسرحيين، أقيم اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المسرحيين، والتي تم خلالها انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالتزكية، وهم: إسماعيل عبدالله، أحمد الجسمي، د. حبيب غلوم، وليد الزعابي، سعيد سالم، عبدالله راشد، وفيصل علي.
واطلع المجتمعون على جدول أعمال الاجتماع، ثم اعتمدوا التقريرين الأدبي والمالي عن السنة المنتهية 2024، واعتمادهما، كذلك استمع المجتمعون للمشاريع والبرامج التي تنوي جمعية المسرحيين تنفيذها خلال العام الحالي، وأهمها، تنظيم احتفالية اليوم الإماراتي للمسرح، ودعم الورش المسرحية التي تنظمها الفرق المسرحية المحلية، وإطلاق برنامج ثقافي ومسرحي واجتماعي سنوي، والاهتمام بالتوثيق المسرحي المحلي، بالإضافة إلى ثوابت عمل الجمعية السنوية، وهي إقامة الموسم المسرحي في دورته الثامنة عشرة، وإقامة مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته التاسعة عشرة في موعديهما، كذلك، إصدار مجلة كواليس المسرحية إلكترونياً، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين جمعية المسرحيين، والمؤسسات والهيئات والدوائر المهتمة بالشأن المسرحي المحلي.
كما طرح رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع، الشكل الجديد لأيقونة دروع تكريم المبدعين في احتفالية «اليوم الإماراتي للمسرح»، والتي ستقام في الثاني من شهر يوليو القادم.
كما تم، خلال الاجتماع، الاستماع لمقترحات الأعضاء، والتي ركزت على أهم النقاط التي تمس واقع العمل في جمعية المسرحيين، والواقع المسرحي المحلي بشكل عام، وأهم قضاياه الآنية الملحّة، حيث تناقش المجتمعون حولها، ووعد مجلس إدارة جمعية المسرحيين الجديد، العمل عليها خلال فترة المجلس القادمة.
وأبرى المجتمعون قبيل البدء بإجراءات الانتخاب، الذمة المالية والإدارية لمجلس إدارة جمعية المسرحيين السابق، وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية.
وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله، قائلاً: «سعيدون بالمحبة والدعم والثقة التي يكنها لنا أعضاء جمعية المسرحيين بترشيحنا لدورة جديدة بالتزكية، ساعين إلى تحقيق جميع ما وعدنا به خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المسرحيين، عبر برامج وأنشطة ومبادرات تصب في صالح المشهد المسرحي المحلي، مستندين في كل ذلك إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة».

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