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التعليم والمعرفة

«الفجيرة الثقافية» تعتمد تشكيل مجلس إدارتها الجديد

جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
20 مايو 2025 00:59

الفجيرة (وام)
عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية اجتماعه الأول، في مقر الجمعية بالفجيرة، حيث جرى خلاله اعتماد تشكيل المجلس، واختيار القيادات الجديدة التي ستقود العمل الثقافي والمجتمعي في المرحلة المقبلة.
جاءت نتائج التشكيل باختيار الدكتور محمد الحفيتي رئيساً للجمعية، والشيخة عائشة الشرقي نائباً للرئيس، وعلي الحمودي مديراً تنفيذياً، والمهندسة ناعمة الموح أميناً عاماً، والدكتورة بدرية الظنحاني، مديراً للشؤون المجتمعية والسعادة والإيجابية، وحمد الزحمي، مديراً مالياً، والمهندسة فاطمة الحنطوبي مديراً للاستدامة، وموزة الزيودي، مديراً للأنشطة الثقافية، وشيخة الكتبي، مديراً للبرامج والأنشطة.
كما تم توزيع المهام الإدارية على أعضاء المجلس.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الجديدة للجمعية، التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الثقافي والتطوعي، وتعزيز دور الجمعية كمحور فاعل في التنمية المجتمعية.
وأعرب الدكتور محمد الحفيتي، باسم المجلس، عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابق على جهودهم المبذولة، خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق الريادة الثقافية والإبداعية على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المجلس الجديد سيعمل على تطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة.
وأضاف أن المجلس الجديد سيواصل مسيرة الإنجازات، وسيعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

مجلس الإدارة
جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
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