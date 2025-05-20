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التعليم والمعرفة

سباق الذكاء الاصطناعي.."مايكروسوفت" تضم "Grok 3" إلى سحابتها

خلال الكلمة الرئيسية الافتتاحية لمؤتمر مايكروسوفت في سياتل
20 مايو 2025 12:58

الاتحاد (أبوظبي) أعلنت مايكروسوفت عن خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، وكشفت عن أنها تعمل على إضافة نموذجي ذكاء اصطناعي من شركة "xAI" التابعة لإيلون ماسك إلى منصة الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وقالت "مايكروسوفت"، خلال مؤتمر "Build" للمطورين، إن نموذجي "Grok 3" و"Grok 3 mini"، اللذين كشفت عنهما شركة ماسك في وقت سابق من هذا العام، سيكونان متاحين على منصتها للحوسبة "Azure".وفق موقع تك كرانش.
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  • سباق الذكاء الاصطناعي..

وتتبارى "مايكروسوفت" مع كبار منافسيها في مجال الحوسبة السحابية المؤجرة، مثل "أمازون" و"جوجل"، ليكون كل منها المنصة الرئيسية التي تُبنى وتُطلق عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتنافس الشركات العملاقة لاستضافة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تحكم متقدمة لإدارة هذه النماذج.

وقالت "مايكروسوفت" إن مستخدمي خدمتها السحابية "Azure" يمكنهم الاستفادة من أكثر من 1,900 إصدار من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج من "OpenAI"، بالإضافة إلى شركتي "ميتا" وديب سيب".

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وتُعتبر استضافة نماذج شركة "xAI" إضافة جديدة للخيارات المتاحة، لكن لا يزال هناك غياب واضح لنماذج بعض الشركات البارزة، بما في ذلك نماذج من شركتي "جوجل" و"أنثروبيك".

  • سباق الذكاء الاصطناعي..

وركز أغلب ما أعلنته "مايكروسوفت"، يوم الاثنين، في افتتاح مؤتمرها السنوي للمطورين "Build" على المنتجات التي تُطوّرها الشركة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن "ويندوز" -نظام تشغيل الحواسيب المحمولة واسع الانتشار- ومنتجات مايكروسوفت الأخرى ستدعم بروتوكول سياق النماذج (Model Context Protocol) من شركة أنثروبيك، وهو مجموعة من المعايير التي وضعتها "أنثروبيك" لتنظيم كيفية تفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

منذ ظهوره الأول، شكّل Grok نموذجًا مختلفًا، لكن اليوم، ومع دخوله إلى منصة Azure AI Foundry، يبدو أن النموذج يدخل مرحلة جديدة، حيث يخضع لقواعد استخدام مؤسسية، ويُدمج ضمن بيئة تركز على الأمان والحوكمة، والتحكم في المحتوى.

  • سباق الذكاء الاصطناعي..
    سباق الذكاء الاصطناعي.."مايكروسوفت" تضم "Grok 3" إلى سحابتها

 

هذه الخطوة تمثل محاولة حقيقية لإعادة توجيه قوته نحو استخدامات عملية ومُنضبطة، خصوصًا في مجالات مثل الأبحاث، تحليل البيانات، وتطوير التطبيقات الذكية داخل المؤسسات.

المصدر: وكالات
Grok 3
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
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