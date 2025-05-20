فتح باب التقديم لمهرجان المسرح العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب التقديم لمشاركة العروض المسرحية في الدورة 16 من «مهرجان المسرح العربي»، الذي ستنظمه بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026، وستبدأ الهيئة باستقبال طلبات المشاركة من بداية شهر يونيو حتى العشرين من شهر نوفمبر 2025، وفق استمارة مخصّصة لذلك تتضمن جميع شروط المشاركة وضوابطها.

وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «إن الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية بقيادة الوزير الدكتور أحمد هنو، ستعمل على تنظيم دورة فارقة، وهذا ديدنها في كل دورة تنظمها، وستكون القاهرة مركزاً رئيساً للمهرجان، الذي سيشمل إشعاعه الوطني عدداً من المدن المصرية، التي ستستقبل عروضاً وورشاً تدريبية، إضافة إلى تنظيم مسارات ثلاثة في هذه الدورة، المسار الأول للعروض المتنافسة على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والمسار الثاني للعروض المستضافة وهو مسار لا تنافس فيه، وأما المسار الثالث فسيكون للعروض المصرية التي تختارها وزارة الثقافة، لتكون في إطار المهرجان كي يتعرف المشاركون والجمهور على المشهد المسرحي المصري وتنوعه، وسوف تقوم الوزارة بتنظيم هذا المسار، بما في ذلك اختيار العروض المشاركة فيه، بينما تختار اللجنة العربية التي ستشكلها الهيئة العربية للمسرح عروض المسارين الأول والثاني».

وأضاف إسماعيل عبد الله أن الهيئة العربية للمسرح واللجنة العليا التي شكلتها وزارة الثقافة، تعكف الآن على وضع تفاصيل البرامج الفكرية والإعلامية في الدورة 16، والتي ستشهد تنوعاً في الاهتمامات والأسئلة المسرحية الراهنة.

وبالنسبة للمكرمين في هذه الدورة أوضح الأمين العام إسماعيل عبد الله بأن وزارة الثقافة بصفتها الجهة المعنية باختيار المكرمين، فإنها تعمل على اختيارهم وتجهيز ملفهم، وأضاف بأن عشرة كتب تخصّ المسرح المصري سوف يتم إصدارها بمناسبة المهرجان.

وكشف أن هذه الدورة، وللمرة الأولى في مسيرة المهرجان، ستشهد ضمن إطار فعالياتها تنظيم دورة من (الملتقي العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبية المجاورة)، وهي الدورة الخامسة من هذا الملتقى الذي كان ينظم في السابق بشكل مستقل، وسيكون التعاون مع مسرح القاهرة للعراس في برمجة وتنفيذ فعاليات هذا الملتقى، الذي شكّل علامة فارقة في نشاط العرائسيين العرب منذ الملتقى الأول في عام 2013، وسيشهد مشاركات من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي في عروض وورش وندوات فكرية.