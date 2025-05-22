معرض «موهبتي» يتضمن أكثر من 500 عمل فني لـ240 من طلبة المدارس

أبوظبي (وام)

أطلقت «دائرة الثقافة والسياحة» في أبوظبي اليوم، المعرض الطلابي لبرنامج «موهبتي» لتطوير المواهب الإبداعية، الذي يضم أكثر من 500 عمل فني بصري وإبداعي لأكثر من 240 طالباً وطالبة من المنتسبين إلى البرنامج.

ويستقبل المعرض الذي يقام في منارة السعديات، الزوار يومياً اعتباراً من 22 مايو وحتى 30 يونيو 2025 في منارة السعديات، ويُعنى بتعزيز القدرات الإبداعية وتنمية المواهب الفنية لدى الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.

ويُسلّط المعرض في نسخته الثامنة هذا العام، الضوء على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تتجاوز 500 عمل متنوع، تشمل مجالات الرسم، التصوير الفوتوغرافي، فن الخط العربي، والتصميم الجرافيكي، كما يعد منصةً مثالية تمكّن الطلبة من عرض أعمالهم الإبداعية أمام الجمهور، بما يُشجّعهم على التعبير الفني الحر، وتُسهم في تعزيز نموهم الإبداعي، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز. وتتماشى هذه المبادرة مع مهمة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الأوسع نطاقاً للاستثمار في الشباب، ورعاية المواهب الإبداعية كجزء من جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد للثقافة والابتكار والتميز الفني.

وإلى جانب المعرض الطلابي السنوي، أسهم البرنامج أيضاً في تمكين طلاب «موهبتي» من عرض أعمالهم الفنية، على مدار الأعوام القليلة الماضية، عبر العديد من المعارض الإقليمية والدولية، من بينها، معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وإكسبو 2020، و«مهرجان جولز نيويورك». وتسهم هذه المشاركات في عرض مواهب وإبداعات الطلاب وإثراء تجاربهم الفنية.

ويُسهم برنامج «موهبتي»، في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الشعور بالفخر بالثقافة والإرث الإماراتي، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الفنية الغنية لدولة الإمارات باستخدام قوة الفن والأداء كوسيلة للتعبير الثقافي والابتكار.