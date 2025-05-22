محمد الشرقي يشهد أمسية شعرية لطلبة الأزهر الوافدين في كلية اللغة العربية بالقاهرة

القاهرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الأمسية الشعرية لدارة الشعر العربي بالفجيرة وكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة بمقر الكلية.

وقال الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، في كلمته الترحيبية، إنّ هذه الأمسية تمثل خطوةً مهمةً في تفعيل الشراكة بين دارة الشعر العربي والكلية، واستقطاب المواهب الشعرية من الطلبة غير الناطقين بالعربية والمهتمين بالشعر العربي.

من جانبها، أكدت سليمة المزروعي، مدير الدارة، في كلمتها خلال الأمسية، حرص الدارة على توسيع نطاق الشراكات البناءة مع المؤسسات التعليمية والثقافية عربياً لتحقيق أهدافها في استقطاب الشعراء العرب وغير العرب والاحتفاء بمواهبهم.

وأضافت أنَّ هذه الأمسية تمثّل أولى ثمرات توقيع اتفاقية التعاون بين دارة الشعر العربي وكلية اللغة العربية بالأزهر، وستشكّل بداية جديدة للمزيد من آفاق التعاون المشترك بين الجانبين مستقبلاً.

وتضمنت الأمسية، عرضاً لفيلم مرئي عن إنجازات كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف خلال العام الماضي، وفيلم تعريفي عن نشاطات وأهداف دارة الشعر العربي بالفجيرة، كما ألقى طلبة الجامعة الوافدون قصائدهم في مختلف المواضيع.

حضر الأمسية، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المتعالي أحمد الدمياطي، المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا، وجمع غفير من طلبة الجامعة من مختلف الكليات.