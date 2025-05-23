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نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار

نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
23 مايو 2025 12:04

نجحت أحدث طائرات الشحن الصينية بدون طيار "تسايهونغ-واي إتش 1000" في إكمال رحلتها الأولى، مما يمثل تقدماً ملحوظاً في مجال الخدمات اللوجستية غير المأهولة.

وتم تصميم الطائرة، التي طورتها الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، لعمليات متعددة الاستخدامات على ارتفاعات متوسطة، مع إقلاع وهبوط قصيرين، وهي مناسبة للاستخدام في البيئات الصعبة.

 

ويتيح التصميم ثنائي المحرك للمركبة الإقلاع والهبوط على الطرق الفرعية والمسارات الترابية الصلبة والمراعي، كما يمكنها من العمل على الأسطح المائية مع ملحقات عائمة اختيارية، أو على الجليد مع ملحقات زلاجات.

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ويبلغ مدى طيران الطائرة 1500 كيلومتر، ويبلغ أقصى ارتفاع تشغيلي لها 8000 متر، فيما يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 10 ساعات وحمل حمولة تصل إلى 1200 كيلوجرام.

وهي مجهزة بخيارات تحميل متعددة، مما يسمح بتحميل البضائع من مقدمة الطائرة وإسقاط البضائع أثناء الطيران من أسفلها، كما أن مصدر الطاقة المدمج الذي يبلغ 6 كيلوواط يمكن الطائرة من القيام بمهام متخصصة.

المصدر: وام
طائرة
الفضاء
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